PKK/YPG’den Karkamış’a saldırı! Atılan roket lise, iki ev ile bir TIR’a isabet etti | Gaziantep Valisi Davut Gül acı haberi duyurdu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadelerini kullandı.