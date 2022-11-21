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PKK/YPG'den Karkamış'a saldırı! Atılan roket lise, iki ev ile bir TIR'a isabet etti | Gaziantep Valisi Davut Gül acı haberi duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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PKK/YPG’den Karkamış’a saldırı! Atılan roket lise, iki ev ile bir TIR’a isabet etti | Gaziantep Valisi Davut Gül acı haberi duyurdu

Son dakika haberine göre Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül acı haberi duyurdu.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden 5 adet roketli saldırı yapıldığını açıkladı.

Vali Gül sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak saldırısına misliyle karşılık verildi. Terör mevzileri top atışlarıyla vuruluyor.

4 ROKET DAHA İSABET ETMİŞTİ

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atılmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatılmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadelerini kullandı.

SINIRDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Suriye'nin Tel Rıfat kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırının gerçekleştirildiği Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde hareketlilik sürüyor.

ZIRHLI ARAÇLAR BÖLGEDE

Dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerin tarafından roketatarlı saldırı düzenlediği Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bomba imha uzmanları, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Konaklama tesislerine çok sayıda sivil ve zırhlı araçların giriş, çıkış yapıldığı gözlendi.

8 YARALI VAR

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'ne atılan roketatarlı saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru 8 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Kilis’te sınır bölgesine roketli saldırı

PKK/YPG’den Gaziantep’e roket saldırısı PKK/YPG'DEN GAZİANTEP'E ROKET SALDIRISI

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