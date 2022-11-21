Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan alçak Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde beklenmezdi

Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi. Alçak saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştiridğini söyledi. Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullandı.