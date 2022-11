Ukrayna’da yaşayan 88 Ahıska Türkü Türkiye’ye geldi! Başkan Erdoğan’a teşekkür

Çocukları ile gelen Alvida Taştanova, "Yolculuğumuz iyi geçti diyelim ancak çok yorulduk. 20 gündür yoldayız, çok şükür her şey geride bıraktık ve Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimiz an o günleri unuttuk. İnşallah her şey yoluna girer. Orada irademizle, gücümüzle, birbirimize kenetlenerek bekledik. Bizi buraya getirenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.