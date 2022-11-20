20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan'a teşekkür

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2022 03:21
Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinden 20 gün önce yola çıkan ve Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 88 Ahıska Türkü, büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlardan Alvida Taştanova 20 gün önce yola çıktıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir duygu hissediyorum. Hiç umudumuz yokken bir anda çok güzel şeyler oldu. Allah razı olsun Türk Cumhurbaşkanımızdan." ifadelerini kullandı.
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı?
Irak ve Suriye'de kara harekatı başlar mı?
MSB savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı
MSB savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı
Türkiye’ye Suriye’ye operasyon başlattı!
Türkiye'ye Suriye'ye operasyon başlattı!
CHP’li başkan AK Parti’ye geçmek istiyor
CHP'li başkan AK Parti'ye geçmek istiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İstiklal Caddesi’nde flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde flaş açıklamalar
Teröristin sağ kolu yakalandı
Teröristin sağ kolu yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na taziye
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye
Taksim’deki terör saldırısında yeni gelişme!
Taksim'deki terör saldırısında yeni gelişme!
Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon
İmamoğlu sahne alıyor! Son kozunu oynayacak
İmamoğlu sahne alıyor! Son kozunu oynayacak
Daha Fazla Video Göster