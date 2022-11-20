Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan'a teşekkür

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinden 20 gün önce yola çıkan ve Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 88 Ahıska Türkü, büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlardan Alvida Taştanova 20 gün önce yola çıktıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir duygu hissediyorum. Hiç umudumuz yokken bir anda çok güzel şeyler oldu. Allah razı olsun Türk Cumhurbaşkanımızdan." ifadelerini kullandı.