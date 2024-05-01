Ankara’da vatandaş ’yağmura hazırlıksızmış’! “ Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”

A Haber canlı yayınında uzman isimler Ankara'da ki alt yapı yetersizliği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;

Ferhat Murat: Bu çok temel bir belediyecilik hizmeti. Burada en temel hizmeti vermek konusunda bir eksiklik olduğu ortada. Bu dün bugün ortaya çıkan bir problem değil Ankara her sağanak yağışta böyle problemler yaşıyor. Kaynağı bütçeyi doğru yere kanalize etmeme gibi bir sorun var demek ki.