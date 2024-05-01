Ankara'da vatandaş 'yağmura hazırlıksızmış'! “ Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”
Ankara’da akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Mazgalların üzerine beton döküp yollara sele mahkum bırakan belediye için A Haber’de uzman isimlerden çarpıcı yorumlar geldi. Gazeteci Ferhat Murat “Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış” dedi. İşte detaylar…
Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Vatandaşlar ise her yağmur aynı manzara ile karşılaştığını söyleyerek altyapı eksikliği eleştirisinde bulunuyor.
A Haber canlı yayınında uzman isimler Ankara'da ki alt yapı yetersizliği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;
Ferhat Murat: Bu çok temel bir belediyecilik hizmeti. Burada en temel hizmeti vermek konusunda bir eksiklik olduğu ortada. Bu dün bugün ortaya çıkan bir problem değil Ankara her sağanak yağışta böyle problemler yaşıyor. Kaynağı bütçeyi doğru yere kanalize etmeme gibi bir sorun var demek ki.
Uğur Özgöker: Belli bir bütçe var ve yemek dağıtıyorlar konser yapıyorlar yani sosyal belediyeciliğe para harcıyorlar fakat klasik belediyeciliği alt yapı hizmetlerini ihmal ediyorlar. Sosyal belediyeciliği de şov yapmak için kullanıyorlar.
Zafer Şahin: 3 gün önce Ankara valiliği uyarı yapıyor sarı alarm vermişler. Valilik meteoroloji uyardıysa sizde belediye otobüslerini, Ankaralıları, risk olabilecek yerlerin tedbirini alın. 5 yıllık performans şunu gösteriyor ki; Ankara'da hayatınızı sürdürebilmek, artık başka meziyetlere de sahip olmanızı gerektiriyor.
Gaffar Yakınca: Biz olabilecek en basit belediyecilik hizmetini konuşuyoruz: Mazgalın temizlenmesi. Bunu yapamayan adam belediye başkanlığı yapamaz. İster yüzde 60 oy değil isterse yüzde 90 oy alsın. Metro inşa etmekten bahsetmiyoruz. Hiçbir proje gerektirmeyen bir iş.
Ferhat Murat: Demek ki mazgallara ayrılması gereken bütçe ODA TV'ye ayrılmış. Valiliğin dün yaptığı uyarının aksine vatandaşların hazırlıksız olduğu görüldü deniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türklerin tarihte kazandığı 10 destansı zafer! ⚔️🇹🇷 Başarılarla dolu zümrüt sayfalar...
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi
- Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?
- Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede
- SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı
- Şemsiyeli ördek resimleri arasındaki 3 farkı 15 saniyede bulun!
- Kanuni Sultan Süleyman bu yemeğe bayılıyordu! 1400'lerden 2020'lere hala çok popüler
- 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları RESİMLİ 2024: En Yeni, En Güzel, En Anlamlı Sözler Sizlerle! Instagram, Facebook, X (Twitter)...
- Bu bitki yüksek tansiyonla mücadele ediyor! Çayınıza, çorbanıza bir tutam ekleyin
- 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Resmi tatillerde acil servis çalışır mı?
- Kuşlar Neden Elektrik Tellerinden Zarar Görmez? ⚡ Gizem Çözüldü: Meğer...