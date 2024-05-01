02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da vatandaş 'yağmura hazırlıksızmış'! “ Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”

Ankara'da vatandaş 'yağmura hazırlıksızmış'! “ Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
ABONE OL
Ankara’da vatandaş ’yağmura hazırlıksızmış’! “ Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”

Ankara’da akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Mazgalların üzerine beton döküp yollara sele mahkum bırakan belediye için A Haber’de uzman isimlerden çarpıcı yorumlar geldi. Gazeteci Ferhat Murat “Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış” dedi. İşte detaylar…

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Vatandaşlar ise her yağmur aynı manzara ile karşılaştığını söyleyerek altyapı eksikliği eleştirisinde bulunuyor.

A Haber canlı yayınında uzman isimler Ankara'da ki alt yapı yetersizliği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;

Ferhat Murat: Bu çok temel bir belediyecilik hizmeti. Burada en temel hizmeti vermek konusunda bir eksiklik olduğu ortada. Bu dün bugün ortaya çıkan bir problem değil Ankara her sağanak yağışta böyle problemler yaşıyor. Kaynağı bütçeyi doğru yere kanalize etmeme gibi bir sorun var demek ki.

Uğur Özgöker: Belli bir bütçe var ve yemek dağıtıyorlar konser yapıyorlar yani sosyal belediyeciliğe para harcıyorlar fakat klasik belediyeciliği alt yapı hizmetlerini ihmal ediyorlar. Sosyal belediyeciliği de şov yapmak için kullanıyorlar.

Zafer Şahin: 3 gün önce Ankara valiliği uyarı yapıyor sarı alarm vermişler. Valilik meteoroloji uyardıysa sizde belediye otobüslerini, Ankaralıları, risk olabilecek yerlerin tedbirini alın. 5 yıllık performans şunu gösteriyor ki; Ankara'da hayatınızı sürdürebilmek, artık başka meziyetlere de sahip olmanızı gerektiriyor.

Gaffar Yakınca: Biz olabilecek en basit belediyecilik hizmetini konuşuyoruz: Mazgalın temizlenmesi. Bunu yapamayan adam belediye başkanlığı yapamaz. İster yüzde 60 oy değil isterse yüzde 90 oy alsın. Metro inşa etmekten bahsetmiyoruz. Hiçbir proje gerektirmeyen bir iş.

Ferhat Murat: Demek ki mazgallara ayrılması gereken bütçe ODA TV'ye ayrılmış. Valiliğin dün yaptığı uyarının aksine vatandaşların hazırlıksız olduğu görüldü deniyor.

Zafer Şahin: Bu bir Türkiye fotoğrafı aslında. Bu Türkiye'nin bu gidişatla bundan sonraki 5 yıl 10 yıl sonraki halidir. Bu bir yönetememe sorunudur. Belediyeler yönetilemiyor Türkiye'de. Konuşunca belediye eleştirisi yapıyor oluyorsun.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA