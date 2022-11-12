Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Saat 18.57'de 81 il genelinde "Çök Kapan Tutun" deprem tatbikatı! Tüm telefon ve ekranlarda o uyarı yer aldı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMALAR

Hücresel mesaj aynı anda gitti. Radyolar geçti. Çök, kapan, tutuk tatbikatı için biraz önce bir radyo yayını otamatik girdiği için ardından müzik devam etmiş oldu. 81 ilde de şu anda bütün valilerimiz AFAD müdürlerimiz, ilgili tüm yöneticilerimiz, Rize'de de Çevre Şehircilik Bakanımız bir kafeden katılıyor. Onlar da o kafeden çök, kapan, tutun tatbikatı yaptılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde tatbikata katıldı.Deprem için toplanma alanlarımız hazır.

"ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulan anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çöküldü. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanıldı, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korundu. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenildi.