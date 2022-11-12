Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Saat 18.57'de 81 il genelinde "Çök Kapan Tutun" deprem tatbikatı! Tüm telefon ve ekranlarda o uyarı yer aldı
Cumhuriyet tarihinde ilk olarak düzenlenen"Çök Kapan Tutun" adındaki deprem tatbikatı saatlerin 18.57'yi göstermesiyle birlikte tüm illerde aynı anda düzenlendi. Tatbikat anında "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." mesajı tüm telefonlara gönderilirken tüm televizyon ve radyolarda bu ibare yer aldı. Başkan Erdoğan da dev tatbikat öncesinde bir video mesaj yayınlayarak vatandaşlara seslendi. Peki deprem anında ne yapmak gerekir? İşte detaylar...
Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.
Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.
Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.
Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.
Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.
Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı.
Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geldi. Tatbikat 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatı yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TATBİKAT ÖNCESİ KONUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan, vatandaşları tatbikata davet ederek, "Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj yayınlayarak Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına vatandaşları davet etti.
"CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇECEK TEDBİRLERİ ALMAK BİZİM ELİMİZDE"
Başkan Erdoğan mesajında, "Bilim insanlarımız bölgemizdeki önemli fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içindedir. Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın 'nerede bu devlet' diyen feryadını duymuyoruz. Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz bütünleşik afet yönetim stratejimiz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale, afet sonrası iyileştirme olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları çerçevesinde toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Afet anındaki etkin yönetimle vatandaşlara kısa sürede ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının hızla gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız" dedi.
"HEP BERABER ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KATACAK BİR DENEYİM KAZANACAĞIZ"
Başkan Erdoğan mesajının devamında, 2020 yılının Afetlere Hazırlık Yılı, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ve 2022 yılının ise Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini kaydederek, "Geçen sene çeşitli eğitim materyalleri ile 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'çök-kapan-tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMALAR
Hücresel mesaj aynı anda gitti. Radyolar geçti. Çök, kapan, tutuk tatbikatı için biraz önce bir radyo yayını otamatik girdiği için ardından müzik devam etmiş oldu. 81 ilde de şu anda bütün valilerimiz AFAD müdürlerimiz, ilgili tüm yöneticilerimiz, Rize'de de Çevre Şehircilik Bakanımız bir kafeden katılıyor. Onlar da o kafeden çök, kapan, tutun tatbikatı yaptılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde tatbikata katıldı.Deprem için toplanma alanlarımız hazır.
"ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulan anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çöküldü. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanıldı, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korundu. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenildi.
AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI
AFAD Başkanı Yunus Sezer A Haber ekranlarına konuk olarak "ÇOK-KAPAN-TUTUN" tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezer, A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamarında şu ifadeler yer aldı:
"Burası malumunuz deprem ülkesi ve bizim 3 tane büyük fay zonumuz var. 485 tane aktif fay hattımız var. Bu fay hatları ülkenin her yerinden geçiyor. Bunların da 5 ve üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Dolayısıyla da biz burada bütün ülke olarak afetler ülkesinde olduğumuzun farkında olmamız ve buna hazırlıklı olmamız lazım. Bugünkü tatbikatın amacı da bu hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Hazır mıyız bunlara, deprem öncesinde, anında ve sonrasında ne yapmamız ne gerekiyor, bunları bir vesileyle hem anlatmak hem de bilgilerimizi yenilemek ve doğru davranış şekillerinin oturmasını sağlamak.
Geçen yıl bizim eğitim yılımızdı. 51 milyona ulaştık ve afet farkındalığını anlattık. Bu sene tatbikat yılımız. Tatbikat yılında da 54 bin 302 hedefimiz vardı, şu an itibariyle 94 bin 200 hedefimizi gerçekleştirmiş ve tatbikat yapmış durumdayız.
BU TATBİKATLAR BİZE NE KAZANDIRIYOR?
Öncelikle eğitimlerle elde ettiğimiz bilgileri tatbik etmemizi, davranış haline getirmemizi sağlıyor. Tatbikatlarda eksiklerimizi görüyoruz. Sahada ne ile karşılaşıyorsak onu bir kazanım olarak daha sonraki dönemlerde de afetlerde tatbik etmek üzere kendi üzerimize alıyoruz.
Yıl boyunca 81 ilimizde il ve bölge tatbikatları gerçekleştirdik. 40 ülkenin katılımıyla uluslararası bir tatbikat gerçekleştirdik.
Aynı zamanda tematik tatbikatlar da ortaya koyduk.
Bugün 18.57'de ülke olarak bir tatbikat yapacağız. Hafta başında tatbikatla ilgili olarak değişik vesilelerle ortaya koyduk.
Aynı zamanda çarşamba ve cuma günleri SMS bildirim mesajları gönderdik. Vatandaşlarımızın ne yapması gerektiğini bir kere daha hatırlattık.
Tüm okullarımızda bu hafta deprem bilgisi olarak çocuklarımıza tahliye ve deprem anını tekrar hatırlattık. 90 bin camimizde hutbe ile birlikte deprem tatbikatında ne yapılması gerektiği hatırlatıldı.
BUGÜN NE YAPACAĞIZ?
Saat 18.00 gibi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD başkanlığında TAMP'ın üyeleri toplanacak. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlık yapacak. İlgili bakanlıklarımız, bakan yardımcıları, üst düzey yöneticileri ve KIZILAY burada olacaklar.
Cumhurbaşkanımızın depremle ilgili olarak başlangıç mesajı iletilecek. 3 sistem aynı anda sayın bakanın talimatıyla devreye alınacak. Vatandaşlarımıza 3 sistemle deprem anı başlangıç mesajı iletilecek.
AYNI ANDA 3 MESAJ
1. mesajımız vatandaşlarımıza önce sesli uyarı, sonra yazılı mesaj olarak iletilecek.
2. mesajımız tüm belediye ve merkezi ezan sisteminden anons şeklinde olacak.
3. mesajımız ise bugün ilk kez uygulayacağımız TRT televizyon ve radyolarında otomatik olarak yayına mesaj girilecek. Diğer televizyonlarda da hem İletişim Başkanlığımız hem de RTÜK ve sizler kanalıyla ortak aldığımız kararlar doğrultusunda uyarı mesajını vermiş olacağız.
3 mesaj aynı anda düğmeye basınca verilmiş olacak. Tatbikatın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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