Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Saat 18.57'de 81 il genelinde "Çök Kapan Tutun" deprem tatbikatı! Tüm telefon ve ekranlarda o uyarı yer aldı

"CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇECEK TEDBİRLERİ ALMAK BİZİM ELİMİZDE"



Başkan Erdoğan mesajında, "Bilim insanlarımız bölgemizdeki önemli fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içindedir. Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın 'nerede bu devlet' diyen feryadını duymuyoruz. Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz bütünleşik afet yönetim stratejimiz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale, afet sonrası iyileştirme olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları çerçevesinde toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Afet anındaki etkin yönetimle vatandaşlara kısa sürede ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının hızla gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız" dedi.