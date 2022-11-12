14 Kasım 2022, Pazartesi
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Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Saat 18.57'de 81 il genelinde "Çök Kapan Tutun" deprem tatbikatı
Cumhuriyet tarihinde ilk olarak düzenlenen"Çök Kapan Tutun" adındaki deprem tatbikatı saatlerin 18.57'yi göstermesiyle birlikte tüm illerde aynı anda düzenlendi. Tatbikat anında "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." mesajı tüm telefonlara gönderilirken tüm televizyon ve radyolarda bu ibare yer aldı. Başkan Erdoğan da dev tatbikat öncesinde bir video mesaj yayınlayarak vatandaşlara seslendi. Peki deprem anında ne yapmak gerekir? İşte detaylar...