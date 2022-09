Son dakika: TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! Başkan Erdoğan ucuz konutun detaylarını açıklıyor | İşte başvuru şartları

Vatandaşlarımız tarafından sahiplenen millet bahçelerimiz yeşile saygılı şehircilik vizyonunun örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası olan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. #YüzyılınKonutProjesi pic.twitter.com/B4vuB5djsS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2022

Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Bu tanıtım töreni ile ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni konutun, konut arsasının ve iş yerlerinin projelerini başlatıyoruz. Başvuruları yarın başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek projenin temelini de yıl başı atıyoruz. Hedefimiz azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Yatay mimari ile, depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.

Projelerimizi özellikle mahalle kültürünü gözetecek yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

Devasa sosyal konut projemizin ilk etabını 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz.



Toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. #YüzyılınKonutProjesi pic.twitter.com/IYWgMaovtG — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2022

Kampanyamız ile ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa yani vatandaş der ki bana alt yapısı hazırlanmış arsa verin ben kendim yapacağım peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsayit arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.