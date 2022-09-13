Son dakika: TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! Başkan Erdoğan ucuz konutun detaylarını açıklıyor | İşte başvuru şartları
Son dakika haberleri... Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den sosyal konut projesi'nin detaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Başvurular yarın başlıyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Azami iki yıl içinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız 608 bin liralık 2+1 liralık konutlara aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. 850 bin liralık 3+1 konutlar ise aylık 3187 lira ve 240 ay vade ile satılacak." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaların ardından A Haber'e bağlanan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin detaylarını anlattı.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtım toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Bu sürece katkı verecek herkese teşekkür ediyor vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Konutlarımızın fiyatını maliyet fiyatı üzerinden %40 indirim yaparak belirledik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2022
Vatandaşlarımız 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan, 3+1 konutlara ise aylık 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle sahip olacak. #YüzyılınKonutProjesi pic.twitter.com/1wPqlwZU4h
Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.
Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz.
Vatandaşlarımız tarafından sahiplenen millet bahçelerimiz yeşile saygılı şehircilik vizyonunun örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür.
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası olan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. #YüzyılınKonutProjesi pic.twitter.com/B4vuB5djsS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2022
Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Bu tanıtım töreni ile ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni konutun, konut arsasının ve iş yerlerinin projelerini başlatıyoruz. Başvuruları yarın başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek projenin temelini de yıl başı atıyoruz. Hedefimiz azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Yatay mimari ile, depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.
Projelerimizi özellikle mahalle kültürünü gözetecek yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.
Devasa sosyal konut projemizin ilk etabını 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2022
Toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. #YüzyılınKonutProjesi pic.twitter.com/IYWgMaovtG
Kampanyamız ile ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa yani vatandaş der ki bana alt yapısı hazırlanmış arsa verin ben kendim yapacağım peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsayit arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de ilk evim ilk iş yerim olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. 500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, bir çok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın da konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır.
Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.
Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.
Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacaktır. Toplamda 608 min lira fiyata sahip 2-1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.
Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Yine ilk defa alt yapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir sistemle vatandaşa satılacaktır. İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.
Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 'İlk evim', 'ilk iş yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
TÖREN BAKAN KURUM'UN KONUŞMASIYLA BAŞLADI
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıyla başladı.
Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralarını saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var.
Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk.
250 BİN KONUT 100 BİN ALTYAPILI KONUT ARSASI
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev projeyle ekonomiye ilişkin hareketlilik daha da artmış olacak. 422 milyar liralık dev yatırım projesiyle 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğin yaşanması ve en az 100 bin yeni istihdamın ortaya çıkması bekleniyor.
TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı.
Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.
YENİ KONUT HAMLESİ
TOKİ vasıtasıyla 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ofislerin eve dönüşümü için de çalışmalar hızlandı. İstanbul'da 10 bin ülke genelinde ise 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofisler dönüştürülerek konuta çevrilecek.
KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK
Dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak konut projesiyle 81 ilde inşa edilecek konutlara kira öder gibi taksitlerle sahip olunabilecek. Hane halkının gelir dengesini bozmayacak cüzi miktardaki taksitlerle ucuza ev sahibi olunacak.
ŞARTLAR BELLİ OLDU
Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.
Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.
Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
ARSA SATIŞINDAKİ KURALLAR
Arsa tapusu olan kişiler başvuru yapamayacak. Arsa kampanyasına başvurmak isteyenler arsası olduğu için başvuru yapamayacak.
Yoksul ve dar gelirli olunması gerekiyor.
Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak ve daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak şartları bulunuyor.
10 BİN İŞ YERİ İNŞA EDİLECEK
TOKİ projesi kapsamında "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" yapılacak. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak.
Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekecek ve projenin bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.
Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.
Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.
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