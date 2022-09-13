TOKİ'den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Hangi illerde ev yapılacak? Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

TOKİ sosyal konut başvuru şartları belirlenirken, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. TOKİ sosyal konut ve arsa satışı için detaylar bugün belli olacak. Başvuru yapmak isteyenler," TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki kimler konut fırsatından yararlanabilecek? İşte sosyal konut projesi için başvuru şartları...