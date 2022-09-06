Yunanistan’ın Kandil’ine giden yol HDP’den geçiyor! Yakalanan terörist organik bağı itiraf etti

Yunanistan'da bulunan ve bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi aldığı ve geçtiğimiz Haziran ayında yasa dışı yollardan geldiği ülkemizde bombalı veya silahlı terör saldırısı arayışı içerisinde olduğu ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.





MART 2022'DE İFADESİNDE ANLATMIŞ…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam eden Hüsamettin Tanrıkulu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüsamettin Tanrıkulu'nun bir yakınının Mart 2022'de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını o ifadede; geçtiğimiz Haziran ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye geldiği ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu'nun Mart ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP Binaları'na gidip geldiğini söyledi. O ifade "Bölücü terör örgütü PKK ile HDP'nin arasındaki bağı ortaya koyuyor" yorumlarına yol açtı.

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YUNANİSTAN'IN KANDİL'İ LAVRION KAMPI

Yunanistan İçişleri Bakanı Theodorikakos, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda eğitim aldığı ve Yunan güvenlik güçlerinin Meriç Nehri'nde sığınmacıları geri ittiğini söylemesine 'provokasyon' diyerek yanıt vermişti.

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından gözler Lavrion Kampı'na çevirilirken yeni görüntüler ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğine dikkati çekti.

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4 AYRI BLOK

NATO üyesi Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. MİT ve Emniyet'in yakın takibinde olan kamp, iki ayrı bölümden oluşuyor. Atina içindeki ilk bölüm, 4 ayrı blok ve yaklaşık 80 daireden oluşuyor. Bölge, yüksek duvarlarla çevrili. Kampta bulunan örgüt üyeleri güvenlik için sürekli nöbet tutuyor. İkinci bölüm ise ana kampa 1,5 kilometre uzaklıktaki konteyner ve çadırlardan oluşuyor.