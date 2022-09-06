Yunanistan'ın Kandil'ine giden yol HDP'den geçiyor! Yakalanan terörist organik bağı itiraf etti
Bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion Kampı’ndan terör saldırısı için geldiği ifade edilen ve İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Esenyurt’ta yakalanan “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun bir yakınının Mart 2022’de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını o ifadede Tanrıkulu'nun Mart ayında bölücü terör örgütü PKK’nın Lavrion Kampı’na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP Binaları’na gidip geldiğini söyledi. O ifade “Bölücü terör örgütü PKK ile HDP’nin arasındaki bağı ortaya koyuyor” yorumlarına yol açtı.
Operasyon İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK üyesi olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dolayı aranması bulunan "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Yunanistan'da bulunan ve bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi aldığı ve geçtiğimiz Haziran ayında yasa dışı yollardan geldiği ülkemizde bombalı veya silahlı terör saldırısı arayışı içerisinde olduğu ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
MART 2022'DE İFADESİNDE ANLATMIŞ…
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam eden Hüsamettin Tanrıkulu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüsamettin Tanrıkulu'nun bir yakınının Mart 2022'de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını o ifadede; geçtiğimiz Haziran ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye geldiği ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu'nun Mart ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP Binaları'na gidip geldiğini söyledi. O ifade "Bölücü terör örgütü PKK ile HDP'nin arasındaki bağı ortaya koyuyor" yorumlarına yol açtı.
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YUNANİSTAN'IN KANDİL'İ LAVRION KAMPI
Yunanistan İçişleri Bakanı Theodorikakos, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda eğitim aldığı ve Yunan güvenlik güçlerinin Meriç Nehri'nde sığınmacıları geri ittiğini söylemesine 'provokasyon' diyerek yanıt vermişti.
Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından gözler Lavrion Kampı'na çevirilirken yeni görüntüler ortaya çıktı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğine dikkati çekti.
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4 AYRI BLOK
NATO üyesi Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. MİT ve Emniyet'in yakın takibinde olan kamp, iki ayrı bölümden oluşuyor. Atina içindeki ilk bölüm, 4 ayrı blok ve yaklaşık 80 daireden oluşuyor. Bölge, yüksek duvarlarla çevrili. Kampta bulunan örgüt üyeleri güvenlik için sürekli nöbet tutuyor. İkinci bölüm ise ana kampa 1,5 kilometre uzaklıktaki konteyner ve çadırlardan oluşuyor.
500'E YAKIN TERÖRİST VAR
Yeni Şafak'ın ulaştığı görüntülere göre kampta; PKK'dan, DHKP-C'ye, MLKP'den, MKP'ye kadar Türkiye'nin listesinde bulunan örgütlere mensup teröristler bulunuyor. Kamptakilerin sayısı 250 ile 500 arasında sürekli değişiyor. Sadece Türkiye'den değil, Suriye, Irak ve İran uyruklu teröristler de kampta ikamet edenler arasında.
HER ODADA 4-8 TERÖRİST
PKK'nın kontrolündeki kampta, her örgüt için ayrı ayrı oda buluyor. Odaların kapısına, örgütleri simgeleyen bez parçaları asılıyor. Her odada 4 ila 8 arasında terörist kalıyor. Terör faaliyetlerini maskelemek için kampta sürekli 4-5 çocuklu aile de bulunduruluyor. Çoğunlukla Yunanistan'a kaçak yollarla giren teröristler önce PKK'nın Atina şehir merkezindeki bürosuna ardından da kamplara ya da örgütün bölgede bulunan dağ evlerine götürülüyor.
ÇADIR KAMPTA BOMBA EĞİTİMİ
Ana kampta, ideolojik eğitimler için salonlar buluyor. Bu salonlarda hem örgüt elebaşları dersler veriyor hem de örgütün sözde yayın organları izlettiriyor. Sabotaj, bomba yapımı gibi dersler ise daha çok kırsal bölgedeki konteyner ve çadırların olduğu bölümde veriliyor. Eğitimler genelde her gün saati önceden belirlenen askeri bir disiplinle veriliyor.
TESLİM OLAN TERÖRİST KAMPI İTİRAF ETMİŞTİ
PKK'dan kaçıp teslim olan terörist, Yunanistan'ın inkar ettiği Lavrion kampını anlattı. Kampın aktif şekilde 'Avrupa sevk karargahı' olarak kullanıldığını belirten S.D., örgüte katılmak için Avrupa'dan gelenlerin burada 6 ay eğitim alıp Irak'a geçtiğini söyledi. S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.
Yunanistan'da PKK'lıların kaldığı Lavrion kampıyla ilgili itiraflar, hem kampın varlığını sürekli inkar eden Yunanların, hem de AB'nin maskesini düşürdü. Kampın aktif olarak kullanıldığı, 10 gün önce PKK/KCK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Rojhat Amed" kod adlı S.D.'nin verdiği ifadelerle ortaya konuldu. Terör yuvasının faaliyetleri, "mülteci kampı" adı altında gizleniyor. Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, kampla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
AVRUPA SEVK KARARGAHI
Avrupa'dan arkadaşının etkisiyle Yunanistan'daki Lavrion kampına katıldığını söyleyen S.D., kampın "Avrupa sevk karargahı" olarak kullanıldığını belirtti. PKK'ya katılmak için Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin 6 ay burada eğitim aldığını, eğitim veren elebaşlarının 3 ayda bir değiştiğini kaydeden S.D., kendisinin de eğitimden sonra verilen uçak biletiyle Irak'a gittiğini bildirdi.
S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.
AB FONLUYOR
S.D., Lavrion'a ilişkin şunları söyledi: "İki ana bölümden oluşuyor. Atina içindeki bölümde 80 dairelik iki bina var. Binaların arka kısmı limana birleşik. Kampın kontrolü PKK'lılarda. Tesisin sorumlusu Baran kod adlı PKK'lı terörist. Giderler Avrupa Birliği'ne bağlı kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Kampın ikinci bölümü ise yarım saatlik mesafedeki kırsal bölgede konteyner ve çadırlardan oluşuyor. Burada da kadro olarak adlandırılan 2-3 örgüt mensubu faaliyet yürütüyor."
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