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Avrupa’nın göbeğinde terör yuvası! İşte Yunanistan’ın Kandil’i Lavrion kampı... Çarpıcı sözler: Yunan istihbaratı devreye giriyor

A Haber
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Giriş: 05.09.2022 16:32
Yunanistan'ın, 1985 yılında mülteciler için kurduğu Lavrion kampında, Türkiye'ye karşı kullanmak üzere bugüne dek yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştı. 'Yunanistan'ın Kandil'i diye de nitelendirilen o bölgeye ait yeni görüntülere ulaşıldı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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