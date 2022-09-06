06 Eylül 2022, Salı
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Yunan bakandan terör kampına inkar! Atina kulağının üstüne mi yatıyor?
Yunanistan, Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine kucak açmaktan çekinmiyor. Mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerinin kamufle edildiği Lavrion Kampı büyük tepki çekerken, Yunanistan vatandaşı koruma bakanı kamptaki PKK gerçeğini inkar etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.