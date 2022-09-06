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Yunan bakandan terör kampına inkar! Atina kulağının üstüne mi yatıyor?

A Haber
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Giriş: 06.09.2022 09:43
Yunanistan, Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine kucak açmaktan çekinmiyor. Mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerinin kamufle edildiği Lavrion Kampı büyük tepki çekerken, Yunanistan vatandaşı koruma bakanı kamptaki PKK gerçeğini inkar etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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