Başkan Erdoğan'dan altılı masaya sert tepki: 7. ortak HDPKK 8. ortak FETÖ
AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Seçimlere kadar önümüze getirecekleri her oyunu bozacağız." dedi. Türkiye'nin ekonomik olarak her gün daha da iyiye gittiğini ifade eden Erdoğan, "Kişi başı milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masaya' sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Henüz herhangi bir adayı telaffuz edemediler, yaşanan kavganın gürültüsü, yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Bunların ittifakının 7. ortağının PKK hesapları var, 8. ortağı FETÖ..." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençler, artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize, Allah'a hamdolsun, çağ atlattık." dedi.
HASRETLE MUHABBETLE SELAMLIYORUM
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Sevgili İstanbullular, sevgili AK Partililer, değerli dava ve yol arkadaşlarım, teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, kıymetli hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.
Bugün İstanbul'un bir başka güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabb'ime, bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İstanbul İl Başkanlığımızı, il başkanımız ve ekibini canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ GERİ KAZANDIK
"Binlerce yıldır insanlığın göz bebeği bu şehri 6 asır önce bize armağan eden ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un fethinin 600. yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. İşte millet olmak budur. İşte devlet olmak budur. İşte büyük olmak, güçlü olmak, cihanşümul olmak budur. Uzunca bir süredir bizi işte bu ruhtan, bu maziden, bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini de getirip milletimize dayattılar. Herkes kalkınma, hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken, bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple, evet Milli Mücadelemizi zafere ulaştırdık, evet yeni devletimizi kurduk, evet özgürlüğümüzü tekrar kazandık ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık. Gerisinde bırakıldık."
Ülkenin ve milletin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde akamete uğradıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"AK Parti'nin ülkemize en büyük hizmeti işte bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Gençler, artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize, Allah'a hamdolsun, çağ atlattık."
"İSTANBUL SEÇİMLERİN LOKOMOTİFİ OLACAKTIR"
Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları çözecek kararlığa, dirayete yine biz sahibiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan yine biziz. İstanbul 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca İstanbul gerçekten çok güzel. Orhan Gencebay üstadımıza şahsım, tüm dava arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği her gün daha ileriye taşımak için yaptığınız, yapacağınız çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum.
"AYNI AMAÇLA FARKLI GÖRÜNÜMLÜ OYUNLAR"
İslam dünyası ve Türkiye olarak merhamet ve ahlak üzerine kurulan medeniyetimizin güzelliğini nerede kaybetmişsek orada arayıp, bulacak ve düzelteceğiz. Irak'ı 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Suriye'yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler, parçaladılar, hala aynı oyunlara devam ediyorlar. Yemen'den Arakam'a, Türkistan'dan Balkanlar'a, Filistin'den Afganistan'a aynı amaçla farklı görünümlü oyunlar sergileniyor.
"85 MİLYON VATANDAŞIMIZ BİRİNCİ SINIFTIR"
Ülkemizde de Sünni-alevi, Türk-Kürt üzerinden benzer senaryolar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz inanç, köken, mezhep, meşrep farklı gözetmeksizin herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan demokratik hukuk devleti kurduk. 85 milyon vatandaşımızın her biri birinci sınıf vatandaştır. Eksiklerimiz yok mudur, aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama, aksaklıkları tamamlama irademiz hepsinden daha güçlüdür. Alevi-Bektaşi yönelik kardeşlerimize tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazı Vakfı Dergahı'nda ardından Hacı Bektaş'ta hazreti hünkarın huzurunda birlik, beraberlik kardeşlik çağrımızı tekrarladık.
"ALLAHSIZ, MUHAMMETSİZ, ALİSİZ ALEVİLİK OLMAZ"
Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç olmak diyorsak, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inançlarımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin meselelerini çoğunu biz çözdük, kalanları da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin gerçek yüzünü ortaya sermelerinden aslında memnuniyet duyuyoruz. Allahsız Alevilik olmaz, Muhammetsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz. Dinsiz, amelsiz sadece sadece sapkınlığın üzerine bina edilmiş Alevilik, Müslümanlık, Türklük, Kürtlük hatta insanlık da olmaz.
"HERKES AYAĞINI DENK ALMALIDIR"
Her kim aksini iddia ediyorsa kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur. Kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur. Yüce yaratana peygamber efendimize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüzden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de, tarih de affetmez, konunun hukuk yönü varsa yargı da affetmez.
"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 9 BİN 500 DOLAR"
Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, tuzağı bozmaya kararlıyız. Seçim gününe kadar çok çalışarak AK Parti bayrağını İstanbul burçlarının en zirvesine Ulubatlı Hasan dikmeye hazır mıyız?
"ŞAHSIMIN ADAYLIĞINI AYLAR ÖNCE PAYLAŞTIK"
Birileri çıkıp diyor ki, 'AK Parti'deki gençlik nerede?' işte burada. Biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan kadro olmadık. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimizle birlikte genel seçimler Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı şahsım olduğunu aylar öncesi paylaştık. Diğer ittifak ve partiler herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor, görülüyor. Milletin karşısına çıkarılacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca alavere dalavere, bunca kolpa içine girdiler.
"HER BİRİNİN AYRI AJANDALARINDA HESAPLARI VAR"
Biz 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını dolduruyoruz. Elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesebatımız var. 4 dönüm bostan yan gel yat Osman, deyip bu eser ve hizmet mirasını yemekle iktifa edebilirdik. Böyle bir gaflet ve aymazlık bize yakışmaz. Daha da hızlandırıyoruz. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı 6'lı masa etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir.
"MASANIN YEDİNCİ ORTAĞI HADEP SEKİZİNCİ ORTAĞI FETÖ"
Masa altındaki PKK güdümlü hesabı kendini ilgilendirir. Ellerini ovuşturan 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz ama hiçbirini kaale almıyoruz. AK Parti milletin kurup, iktidara getirdiği bunca eser ve hizmetin üretilmesine fırsat verdiği partidir. Karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konulduğu önemli değil. 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan kendi gayretimizle kazanacağız. Şuna inanacağız; bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rabbimizin tuzağıdır...
"YARIN SAMSUN'DAN SESLENECEĞİM"
İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. Gençler İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldı, CHP 28'ini aldı. İP (İYİ Parti), 8'ini, MHP 7'sini aldı, HADEP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız? Yarın TEKNOFEST için Samsun'dayım inşallah, Samsun teşkilatımız çok çok hareketli ve canlı. Yarın oradayız, Samsun'dan sesleneceğim.
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