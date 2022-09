Başkan Erdoğan’dan altılı masaya sert tepki: 7. ortak HDPKK 8. ortak FETÖ

"HER BİRİNİN AYRI AJANDALARINDA HESAPLARI VAR"

Biz 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını dolduruyoruz. Elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesebatımız var. 4 dönüm bostan yan gel yat Osman, deyip bu eser ve hizmet mirasını yemekle iktifa edebilirdik. Böyle bir gaflet ve aymazlık bize yakışmaz. Daha da hızlandırıyoruz. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı 6'lı masa etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir.

"MASANIN YEDİNCİ ORTAĞI HADEP SEKİZİNCİ ORTAĞI FETÖ"

Masa altındaki PKK güdümlü hesabı kendini ilgilendirir. Ellerini ovuşturan 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz ama hiçbirini kaale almıyoruz. AK Parti milletin kurup, iktidara getirdiği bunca eser ve hizmetin üretilmesine fırsat verdiği partidir. Karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konulduğu önemli değil. 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan kendi gayretimizle kazanacağız. Şuna inanacağız; bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rabbimizin tuzağıdır...

"YARIN SAMSUN'DAN SESLENECEĞİM"

İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. Gençler İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldı, CHP 28'ini aldı. İP (İYİ Parti), 8'ini, MHP 7'sini aldı, HADEP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız? Yarın TEKNOFEST için Samsun'dayım inşallah, Samsun teşkilatımız çok çok hareketli ve canlı. Yarın oradayız, Samsun'dan sesleneceğim.

