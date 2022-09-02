Başkan Erdoğan’dan altılı masaya sert tepki: 7. ortak HDPKK 8. ortak FETÖ

HASRETLE MUHABBETLE SELAMLIYORUM

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Sevgili İstanbullular, sevgili AK Partililer, değerli dava ve yol arkadaşlarım, teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, kıymetli hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Bugün İstanbul'un bir başka güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabb'ime, bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İstanbul İl Başkanlığımızı, il başkanımız ve ekibini canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ GERİ KAZANDIK

"Binlerce yıldır insanlığın göz bebeği bu şehri 6 asır önce bize armağan eden ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un fethinin 600. yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. İşte millet olmak budur. İşte devlet olmak budur. İşte büyük olmak, güçlü olmak, cihanşümul olmak budur. Uzunca bir süredir bizi işte bu ruhtan, bu maziden, bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini de getirip milletimize dayattılar. Herkes kalkınma, hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken, bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple, evet Milli Mücadelemizi zafere ulaştırdık, evet yeni devletimizi kurduk, evet özgürlüğümüzü tekrar kazandık ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık. Gerisinde bırakıldık."

Ülkenin ve milletin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde akamete uğradıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin ülkemize en büyük hizmeti işte bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Gençler, artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize, Allah'a hamdolsun, çağ atlattık."