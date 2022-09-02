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Başkan Erdoğan'dan İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 02.09.2022 22:03
AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Seçimlere kadar önümüze getirecekleri her oyunu bozacağız." dedi. Türkiye'nin ekonomik olarak her gün daha da iyiye gittiğini ifade eden Erdoğan, "Kişi başı milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masaya' sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Henüz herhangi bir adayı telaffuz edemediler, yaşanan kavganın gürültüsü, yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Bunların ittifakının 7. ortağının PKK hesapları var, 8. ortağı FETÖ..." şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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