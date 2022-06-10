Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...
Son dakika.. Van'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Va'ın Tuşba ilçesinde saat 9.02'de yerin 6.95 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Van deprem merkez üssü neresi? İşte 10 Haziran 2022 son depremler listesi...
Van'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 9.02'de yerin 6.95 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
"EKİPLER İNCELEME VE TESPİT ÇALIŞMASI YAPIYOR"
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcısabah saat 09.02'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandığını söyledi.
Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Ekiplerimiz olay anından hemen sonra ilgili bölgede çalışmaya başladı. Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.
SON DEPREMLER LİSTESİ (10 HAZİRAN)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.10 09:02:28 38.7685 43.6598 7.0 -.- 4.5 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.10 08:02:41 39.7622 27.9283 3.8 -.- 1.4 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.10 07:56:37 36.9497 27.6043 1.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 01:48:59 38.7983 43.5460 3.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2022.06.10 01:42:31 35.2972 25.3110 7.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 01:31:18 38.3613 23.4255 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.10 00:14:15 37.0895 29.5832 22.4 -.- 0.9 -.- KARGALI-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
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