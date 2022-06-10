Van’da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...

Van'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.02'de yerin 6.95 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

"EKİPLER İNCELEME VE TESPİT ÇALIŞMASI YAPIYOR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcısabah saat 09.02'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandığını söyledi.

Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Ekiplerimiz olay anından hemen sonra ilgili bölgede çalışmaya başladı. Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.