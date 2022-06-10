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Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Van’da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...

Son dakika.. Van'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Va'ın Tuşba ilçesinde saat 9.02'de yerin 6.95 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Van deprem merkez üssü neresi? İşte 10 Haziran 2022 son depremler listesi...

Van'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.02'de yerin 6.95 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

"EKİPLER İNCELEME VE TESPİT ÇALIŞMASI YAPIYOR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcısabah saat 09.02'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandığını söyledi.

Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Ekiplerimiz olay anından hemen sonra ilgili bölgede çalışmaya başladı. Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ (10 HAZİRAN)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.10 09:02:28 38.7685 43.6598 7.0 -.- 4.5 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.10 08:02:41 39.7622 27.9283 3.8 -.- 1.4 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.10 07:56:37 36.9497 27.6043 1.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.10 07:32:59 37.0710 28.3462 5.2 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.10 07:31:20 35.2315 33.3138 17.2 -.- 1.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2022.06.10 06:23:54 34.6293 28.2343 86.0 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

2022.06.10 06:07:33 36.4383 27.1243 3.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 05:08:13 35.2428 33.7935 7.4 -.- 1.5 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2022.06.10 05:05:52 35.1327 33.8068 13.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel

2022.06.10 04:40:18 34.7313 33.9135 29.4 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ İlksel
2022.06.10 04:39:58 34.7067 25.4115 14.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 04:39:43 40.2095 33.4067 5.4 -.- 2.0 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA) İlksel

2022.06.10 01:48:59 38.7983 43.5460 3.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2022.06.10 01:42:31 35.2972 25.3110 7.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 01:31:18 38.3613 23.4255 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.10 00:14:15 37.0895 29.5832 22.4 -.- 0.9 -.- KARGALI-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

Van’da korkutan deprem! VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

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