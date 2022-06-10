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Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...
Son dakika.. Van'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Va'ın Tuşba ilçesinde saat 9.02'de yerin 6.95 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Van deprem merkez üssü neresi? İşte 10 Haziran 2022 son depremler listesi...