CHP’nin İzmir’deki 529 milyonluk vurgununda Kemal Kılıçdaroğlu izi! Temeli attığı ortaya çıktı

15 Şubat'ta temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı metro inşaatının ihalesi 7 Aralık 2021'de 3 milyar 392 milyon 950 bin lira ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine 3 milyar 921 milyon 481 bin lira teklif veren Gülermak A.Ş'ye verildi. Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme sonuçlanmadan metro inşaatının temeli atıldı.

'USULSÜZLÜK' TEMELİ ATTI, 5'Lİ ÇETE' DEDİ

Temel 15 Şubat 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle atıldı. İhaledeki usülsüzlüğe rağmen Kılııçdaroğlu, bu törende de Türkiye'nin dev projelerine imza atan işadamlarını 5'li çete olmakla ihtam etti, şöyle konuştu: "Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz. Buna karşın umutluyuz. Bir kez daha vurguluyorum: Karamsarlığa asla kapılmayın. İnançla kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı; bir avuç tefecinin, beşli çetenin değil. Halkla yöneteceği her kuruşun hesabını vererek. Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara, engellemelere rağmen hizmet yapıyorlar. Bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden belediye başkanına mühendisine kadar hepsine teşekkür etmek istiyorum."

MAHKEME İPTAL ETTİ: TEKLİFLERE BAKILMAMIŞ

15 Mart'ta ise mahkemenin kararı geldi. En düşük teklifi veren Nurol İnşaat ile Yapı Merkezi ortak girişiminin yaptığı başvuruyu değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi, kararını taraflara, "Gülermak A.Ş.'ye verilen metro projesi yapım işini Nurol İnşaat-Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesi" şeklinde tebliğ etti. Kararında ihalenin mevzuata uygun yapılmadığını vurgulayan mahkeme, teklif dosyalarının incelenmesinin yetersiz olduğunu belirtti.