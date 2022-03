CHP’nin İzmir’deki 529 milyonluk vurgununda Kemal Kılıçdaroğlu izi! Temeli attığı ortaya çıktı

İŞTE 'İŞİ BİLMİYOR' DEDİKLERİ FİRMALAR

1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortak girişimlerde yer alan Yapı Merkezi'nin yaptığı projeler şöyle:

DUBAİ METROSU: Tek sözleşme ile inşa edilen en uzun, tam otomatik, sürücüsüz, metro. (74.8 km)

HAREMEYN HIZLI TREN PROJESİ: Suudi Arabistan'da Mekke-Cidde-Kral Abdullah Ekonomik Kenti-Medine arasında inşa edildi, 450 km uzunluğunda.

AVRASYA TÜNELİ: İstanbul'un Avrupa ve Asya Yakalarını karayoluyla birbirine bağladı.

FOUR SEASONS HOTEL: Four Seasons İstanbul at The Bosphorus Oteli, Boğaziçi gerdanlığının yeni incisi olarak 2008 yılında hizmete girdi.

IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK DEMİRYOLU: Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alan Irmak beldesinden başlayan Irmak-Zonguldak Demiryolu Hattı'nın rehabilitasyonu.

ANKARA-KONYA YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU: Ankara ile Konya arasındaki seyahat süresi 10 saat 30 dakika iken, 1 saat 15 dakikaya indi.