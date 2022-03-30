Buca metrosunda ihale çıkmazı! İzmir Belediyesi 529 milyonu kime verdi?

İzmir Buca metrosu geçen yıl yapılan ihalede en düşük teklifi veren firma ortaklığına değil, 529 milyon lira fazla teklif sunan şirkete verildi. Konu yargıya taşınınca ihale iptal edildi. İzmir Belediyesi '529 milyon'u kime verdi? İhalenin iptal sebebi ne? A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. İzmir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mısırlı, “Bu sürecin iyi yönetilmemesi kamuoyuyla şeffaf paylaşılmamış olması ve bununla ilgili kamuoyu hala ikna edilemedi.” ifadelerini kullandı.

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