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Rus milyarderler yaptırımların ardından kripto paralara yoğunlaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Rus milyarderler yaptırımların ardından kripto paralara yoğunlaştı

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre, Amerika ve AB’nin yaptırımları ve ambargo kararları, Rus milyarderlerin kripto para piyasasına yönelme eğilimini artırdı. Rus bankalarının küresel para transferi sistemi SWIFT’ten çıkarılması, bu ihtimali daha da yükseltti. Ukrayna’nın kripto para piyasasını jet hızıyla yasal güvenceye alması da piyasada regülasyonların fitilini yeniden ateşledi.

Ocak sonunda ayı piyasasının rehavetine kapılarak 35 bin dolara gerileyen bitcoin 38 bin doların, geçtiğimiz haftalarda en keskin düşüşünü yaşayan ethereum ise 2 bin 600 doların üzerinde seyrediyor. Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre Amerika'nın, Rusya'nın dolar, euro ve yen üzerinden işlem yapmasını kısıtlayıcı yaptırımları, Rus bankaların ve milyarderlerin kripto para birimlerine yönelme eğilimini artırıyor.

Rus yatırımcıların artan bitcoin talebiyle BTC/RUB paritesinde yaşanan yüzde 20'ye yakın değer artışları, bu eğilimin öncü sinyallerini veriyor.

HER İKİ ÜLKEYİ KRİPTO PARA PİYASASINA YÖNELTTİ

Ukrayna'daki savaş ortamının küresel finansal düzene rakip olarak gösterilen kripto para piyasası için fırsat kapılarını araladığını belirten DyorEX CEO'su Yusuf Han, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya ve Ukrayna'nın ambargo ve yaptırımların etkilerine karşı çözüm arayışları, her iki ülkeyi kripto para piyasasına yöneltti. Dünyada kripto para kullanan ilk 5 ülke arasında yer alan Ukrayna, kripto varlıklarını olası suistimal ve dolandırıcılıklardan koruyabilmek için kripto para birimlerini yasallaştırdı. Rusya'nın küresel para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve yaptırımlar karşısında kripto para birimlerine yönelmesi beklentiler arasında yer alıyor. Her iki açıdan değerlendirdiğimizde, para birimleri arasında köprü vazifesi gören dolara endeksli stabil coinler, yeni bir yatırım enstrümanı olarak piyasadaki hareketliliğe yön verebilir. Günlük ticaretten takas platformları arasında transfer yapmaya kadar her türlü amaç için kullanılan dolara endeksli stabil coinler, bitcoin gibi kripto para birimlerinde görülen dalgalanmalardan etkilenmediği için bu dönemde yatırımcıları cezbedebilir. 7/24 hızlı bir şekilde güvenli işlem yapma olanağı sunması yatırımcıların olası kötü senaryolara karşı güvenlik arayışlarına yanıt verebilir."

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