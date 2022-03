Rus milyarderler yaptırımların ardından kripto paralara yoğunlaştı

"Rusya ve Ukrayna'nın ambargo ve yaptırımların etkilerine karşı çözüm arayışları, her iki ülkeyi kripto para piyasasına yöneltti. Dünyada kripto para kullanan ilk 5 ülke arasında yer alan Ukrayna, kripto varlıklarını olası suistimal ve dolandırıcılıklardan koruyabilmek için kripto para birimlerini yasallaştırdı. Rusya'nın küresel para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve yaptırımlar karşısında kripto para birimlerine yönelmesi beklentiler arasında yer alıyor. Her iki açıdan değerlendirdiğimizde, para birimleri arasında köprü vazifesi gören dolara endeksli stabil coinler, yeni bir yatırım enstrümanı olarak piyasadaki hareketliliğe yön verebilir. Günlük ticaretten takas platformları arasında transfer yapmaya kadar her türlü amaç için kullanılan dolara endeksli stabil coinler, bitcoin gibi kripto para birimlerinde görülen dalgalanmalardan etkilenmediği için bu dönemde yatırımcıları cezbedebilir. 7/24 hızlı bir şekilde güvenli işlem yapma olanağı sunması yatırımcıların olası kötü senaryolara karşı güvenlik arayışlarına yanıt verebilir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN