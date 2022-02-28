Ruble ne kadar oldu? Yaptırımlar sonrası Rusya’da ruble ne kadar düştü?

RUBLE NE KADAR OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde 18 kuruş seviyelerinde olan Rus Rublesi savaşın başlaması ve yaptırımların açıklamasıyla düşüş yaşamaya devam ediyor. 28 Şubat Pazartesi (bugün) piyasa şöyle seyrediyor:

1 Ruble = 0,13 TL

1 Ruble = 0,0092 Dolar