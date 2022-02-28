28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ruble ne kadar oldu? Yaptırımlar sonrası Rusya'da ruble ne kadar düştü?

Ruble ne kadar oldu? Yaptırımlar sonrası Rusya'da ruble ne kadar düştü?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Ruble ne kadar oldu? Yaptırımlar sonrası Rusya’da ruble ne kadar düştü?

Ruble ne kadar oldu? Rus ekonomisine yönelik yaptırımlar sonrası Rusya'da rublenin ne kadar olduğu arama motorlarında merak ediliyor. Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılmıştı ve bu durum Rusya ekonomisine büyük darbe vurdu. Peki, ruble ne kadar oldu?

Ruble ne kadar oldu? Rus ekonomisine büyük darbe geldi. SWIFT ve bankacılık yaptırımlarının ardından Rusya ekonomisi sarsıntılı günler yaşamaya başladı. Ukrayna ile yaşanan savaş sonrası Rus rublesi büyük düşüş yaşıyor.

RUBLE NE KADAR OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde 18 kuruş seviyelerinde olan Rus Rublesi savaşın başlaması ve yaptırımların açıklamasıyla düşüş yaşamaya devam ediyor. 28 Şubat Pazartesi (bugün) piyasa şöyle seyrediyor:

1 Ruble = 0,13 TL

1 Ruble = 0,0092 Dolar

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte 1 Dolar 86 – 87 Ruble seviyesinde dolaşırken bugün yaptırımlarla büyük bir düşüş yaşayarak %30 oranında değer kaybetti:

1 Dolar = 109 Ruble

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA