Rusya’ya hava sahası yaptırımları ne anlama geliyor? İşte Rusya’ya yaptırımların bilançosu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan süreç birçok yaptırımın da devreye sokulmasıyla sonuçlandı. Bunların en önemlilerinden biri ise dünya ülkelerinin hava sahalarını Rusya'ya ve Rus uçaklarına kapatması oldu.

Bu da dünya çapındaki yoğun hava trafiğinde oldukça büyük bir alanın üzerinden uçulamaz hale gelmesi ve her şeyin bir anda tepetaklak olması demek.

Bundan en çok etkilenecek bölge ise haliyle Doğu Avrupa ve Asya bölgesi olacak.