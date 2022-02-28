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Rusya Merkez Bankasından şok faiz artışı: Yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Rusya Merkez Bankasından şok faiz artışı: Yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardı

Son dakika haberine göre Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi, haftaya dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybederek başladı.

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