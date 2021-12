Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber canlı yayınında son dakika açıklamaları! Yeni ekonomi modeli nasıl işleyecek? Emekli ve memur zammı...

40 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğünü iddia ediyorlar. 40 milyar dolar nasıl olur? O gece MB 7 milyar dolar müdahalede bulundu. Tüm kamu ve kurumları her türlü enstürmanı kullanmakla mükelleftir. Merkez Bankası'nın müdahalesi varsa pazartesi belli olur.

TÜİK MESAJI

Borsa İstanbul dünyanın en şeffaf kurumları arasında birinci sıradadır. TÜİK, her an denetlenebilen şeffaf bir kurumdur. Bu iki kurumumuzun üzerine gidiyorlar. Kurumlarımızı yıpratmak için her şeyi yapıyorlar. Serbest piyasa ekonomisine yüzde 100 bağlıyız.

20 Aralık milattır. 20 Aralık'tan itibaren söylenenlere kimse bakmıyor. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar küfür ediyorlar... Çoğunluk onlardan yana değil. İnsanları robot olarak gören bu güruhun Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Bizim başarılı olma şansımız varmı? Var, rakamlarla...