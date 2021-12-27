Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber canlı yayınında son dakika açıklamaları! Yeni ekonomi modeli nasıl işleyecek? Emekli ve memur zammı...
A Haber canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'de başlatılan yeni ekonomi modeline yönelik son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Nebati çok sayıda önemli konuya dair de detayları canlı yayında paylaşıyor. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Yeni ekonomi modeli nasıl işleyecek? Türkiye ekonomisinde hangi adımlar atılacak? Dolar fiyatlarında son durum...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı A Haber özel yayınında gündeme ve yeni ekonomik sisteme yönelik açıklamalarda bulunuyor.
BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞANDI
Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor.
ARTIK O KADAR HAZIRIZ Kİ...
Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar dolara çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...
Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştirecek modellerinden biri oldu.
YALAN HABERLER VARDI
Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler.
"20 ARALIK TARİHİ BİR GÜNDÜR"
Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyasal literatüre de girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirliği ve itibarını da görmüş olduk. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik.
DOLAR NASIL İNDİRİLDİ? "O GECE HİÇ KİMSE DEVREYE GİRMEDİ"
O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar.
Türkiye'de para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bir sürecin içerisindeyiz. Başarımızın birinci önceliği Sayın Cumhurbaşkanımız, ikincisi ise uyumlu çalışmamız.
BİZ CUMHURBAŞKANIMIZA İNANIYORUZ
Seçmen şuna bakar parti politikası ve söylemin etkisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına her kurumun uyum içinde olması lazım. Bunu inanarak yapmamız lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz. Millet inanıyor, millet inandığı için ona yetkisini bırakıyor. Para politikası ve mali politika olmak üzere her alanda uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz.
"KURDAKİ YÜKSELME KÖPÜKTÜ"
İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü.
Bizim için önemli olan o akşamdı. Finansal istikrar sağlanırsa, o dolarizasyonu engelleyecek adımlar atarsanız güven artar. Bunun üzerine inşa edilecek olan ihracatın artırılması büyük önem arz ediyor.
PROJE BANKACILIĞI
Bankaların kredi tahsisi ve izlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, veriye, risk analizine ve bilgiye dayalı kredi kullandırılmasının sağanması hedeflenmektedir. Verilen kredilerin takibini sağlayacağız. İşte proje bankacılığı budur.
Biz ihtiyaçlara göre; ihtiyaçların sağlandığı zaman da bunun üzerine geliştirilebilecek bir model ortaya çıkardık. Bu modelin içerisinde de şunu gördük; Gelişmekte olan ekonomilerin dünya ekonomisi içerisindeki aldığı pay giderek büyüyor. Mortgage'den sonra yeni bir değişim noktasına geldik.
FAİZ ARTIRILMADAN BU İŞ ÇÖZÜLECEK
Gelişmekte olan ekonomilerin nasıl ön plana çıktığını gördüler. Göremedikleri şey şu; 21. yüzyıl isteseniz de istemesiniz de Türkiye'nin yüz yılı olacak. Her krizden sadece istisnai ülkeler başarılı çıkabilir. Bu ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye inanılmaz bir potansiyele sahip. Her alanda Türkiye istisnai bir ülke. Faiz artırılmadan bu iş çözülecek ve toplum bunu görecek.
ALGI OPERASYONLARI 20 ARALIK'TA ÇÖKTÜ
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56. Eyvah; Türkiye üretmiyor. Bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım.
Biz tam bu işin zirvesindeyken bir patika değişikliği yaparak Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarmak istedik. Ama şu an adımlarımızı sağlam atıyoruz. Şu an bir şey yapamıyorlar. Algı operasyonları sonunda çöker, 20 Aralık'ta çöktü.
BDDK'DAN 26 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Sahte söylemler varsa anında suç duyurusunda bulunulmalıdır. BDDK'nın görevi şudur; sahte spekülatif eylemlerde bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak. Suç duyurularında daha sıkı bir şekilde bulunması lazım. Hiçkimsenin Türkiye ekonomisi ve yatırımcıların kaderiyle oynamaya hakkı yoktur.
40 MİLYAR DOLAR İDDİASI
Piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğünü iddia ediyorlar. 40 milyar dolar nasıl olur? O gece MB 7 milyar dolar müdahalede bulundu. Tüm kamu ve kurumları her türlü enstürmanı kullanmakla mükelleftir. Merkez Bankası'nın müdahalesi varsa pazartesi belli olur.
TÜİK MESAJI
Borsa İstanbul dünyanın en şeffaf kurumları arasında birinci sıradadır. TÜİK, her an denetlenebilen şeffaf bir kurumdur. Bu iki kurumumuzun üzerine gidiyorlar. Kurumlarımızı yıpratmak için her şeyi yapıyorlar. Serbest piyasa ekonomisine yüzde 100 bağlıyız.
20 Aralık milattır. 20 Aralık'tan itibaren söylenenlere kimse bakmıyor. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar küfür ediyorlar... Çoğunluk onlardan yana değil. İnsanları robot olarak gören bu güruhun Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Bizim başarılı olma şansımız varmı? Var, rakamlarla...
TÜRKİYE KOPTU GİDİYOR
Şu grafik tarihi dönümün grafiğidir. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini inşa etmesinin sebebi budur. Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor. Cari fazlaya gitmese bile Türkiye için 12 milyar dolar nedir?
TURİZM GELİRLERİNDE PATLAMA
Turizm gelirlerimiz bu yıl patlama yaptı. Önümüzdeki yıl farklı noktalara gidecek. Türkiye koptu gidiyor demek bu grafik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon. Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik.
TÜRKİYE AKDENİZ'E İNİYOR
Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu ne kadar güçlü olursa o kadar iyi olur. 21. yüzyılda şuan Türkiye Cumhuriyeti meydan okuyor. Akdeniz'e iniyor, Karadeniz'de gaz buluyor. Afrika'ya dostane şekilde gidiyor. Meydan okuyor. Diğerleri de düşmanlık yapıyor. İktidara karşı olabilirsin ama saygı farklı bir şeydir. Cumhurbaşkanına saygı göstermek zorundasın. Çoğunluğunun oyunu almış bir isim."
MARKETLERE ÇAĞRI: DOLAR DÜŞTÜ FİYATLARI DA DÜŞÜN
Tüketici psikolojisini anlıyorum. Satıcının da davranışını anlıyorum. Bunu biz yapmadık. Az önce ifade ettiğim. Dolar 12 liradayken kimse 12'den yapmadı, 13'ten yaptı. 14'ken, 15'ten yaptı. Ellerini ovuşturuyorlardı, "Gidiyor iktidar gidiyor" diye. Türkiye'de 5 yıl seçilmiş Cumhurbaşkanı var. Kendisi istemediği takdirde seçime gidilemeyeceği bir ortamda 1. yılın sonunda 'Erken seçim var' dediler. 3 yıldır 'Erken seçim var' diyorlar. Niye baskın seçim yapılsın. Sosyal devletin gerekleri yerine getiriliyor. 19 yıldır asgari ücretli enflasyona ezdirildi mi? AK Parti döneminde sabit gelirliler, 'Enflasyona ezdirildi" denmez. 20-22 lira olacak diye hareket ettiler. Şimdi döviz düştü e buyurun niye yapamıyorsunuz. Dövizin bir daha yükselmeyeceğini biliyor. Ne yapıyor. Kısa günün karı.
"YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİMİZ ÇİFT HANELİ"
Yıl sonunda büyüme beklentimiz çift haneli olacak. Şirketler açılmaya devam ediyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
BAKAN NEBATİ'NIN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR
YENİ SİSTEM ETKİSİNİ YAZA DOĞRU GÖSTERECEK
"Modelin olumlu sonuçlarının ne zaman görüleceğine" yönelik soruya Nebati, "Yaza kalmadan bir defa çok hızlı bir değişimi göreceksiniz. Her şey olumluya döndü. Faizler, petrol fiyatı, döviz düştüğünde mutlu oluyoruz. Bir kere bunu gerçekleştirdik. Güven geldi mi, geldi. İtibarımız yeterli mi, yeterli. Önümüzdeki sürece bakış açısı belli mi, belli. Türkiye bu işlerde tecrübeli, enflasyonla ilgili tecrübesi var, kriz yönetimiyle ilgili tecrübesi var. Bunu nasıl uygulayacağıyla ilgili de tecrübesi var. Dolayısıyla bu yazdan itibaren hızlı şekilde dönüşümü göreceğiz." yanıtını vermişti.
"DÖVİZDE KÖPÜK GİDİYOR"
"Kurdaki köpük alındı mı?" sorusuna karşılık Nebati, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Türkiye'de döviz fiyatlarının pazartesi akşamına kadarki bölümü tamamen bir köpüktü, spekülasyon, manipülasyon vardı ve en önemlisi yerleşiklerin psikolojisini bozacak karamsarlığın çok hızlı şekilde topluma sirayet etmesiydi. Şimdi köpük gidiyor, optimal noktaya kendisi ulaşacaktır. Bizim işimiz gücümüz sürekli ekranda döviz fiyatlarının artış, yükselişine bağlı. Halbuki şu anda bireyleri doğrudan ilgilendiren bir durum yok. Bireylerin dolar, avro, sterlin borcu olması mümkün değil.
O kuşkulu dönemi pazartesi akşamından itibaren bitirdik ve o gece sabaha kadar internet sitelerinin özellikle dövizle ilgili internet sitelerinin bir kısmının çöktüğünü gördük. O kadar büyük bir akın oldu düşünebiliyor musunuz? Bir gece içerisinde 1 milyar dolara yakın satış gerçekleşti.
Dolayısıyla da o akşamdan itibaren aslında modelimizin kabul edildiği, bu modelin başarıya ulaşacağı, aynı zamanda da optimal noktanın piyasadaki arz ve talebe göre oluşabileceği ve köpüğün gitmeye başladığı ortaya çıktı. Çünkü daha köpük gitmedi, gitmeye başladı. Dolayısıyla da özel bankalarda, kamu bankalarında rekorlar kırıldı. Özel bankalar dünden beri ya şu açıklamayı yapın da bir an önce işlemlere başlayalım diye bize baskı yaptılar."
"SİSTEME GİRİŞTE ALT LİMİT YOK"
Kur korumalı Türk lirası mevduat ürününe girmek için limit olup olmadığı sorusuna Nebati, "Hayır, bugün gittiniz bundan faydalandınız, yarın paranız oldu o zaman da faydalanırsınız. 3 ay sonra paranızı aldınız, işlemler bitti, ertesi gün ben bu işleme 6 aylık daha yapıyorum diyebilirsiniz. Eğer o sistemi devam ettirmeye karar verirsek. Herhangi bir kısıt yok. Bin lirayla da girin, alt limit yok. Amacımız Türk lirasını güçlendirme, ona olan itibarı eski hale getirmek. Böylesine bir ortamda niye limit getirelim ki? Biz zaten tersine dolarizasyon istiyoruz ve bu başladı. Pazartesi gece 1 milyar doları harcayan bireyler negatiften pozitife dönmeye başladı. Bugün bankalarımız talebe yetişemiyorlar." karşılığını vermişti.
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