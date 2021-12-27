Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber canlı yayınında son dakika açıklamaları! Yeni ekonomi modeli nasıl işleyecek? Emekli ve memur zammı...

TÜRKİYE KOPTU GİDİYOR

Şu grafik tarihi dönümün grafiğidir. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini inşa etmesinin sebebi budur. Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor. Cari fazlaya gitmese bile Türkiye için 12 milyar dolar nedir?

TURİZM GELİRLERİNDE PATLAMA

Turizm gelirlerimiz bu yıl patlama yaptı. Önümüzdeki yıl farklı noktalara gidecek. Türkiye koptu gidiyor demek bu grafik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon. Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik.

TÜRKİYE AKDENİZ'E İNİYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu ne kadar güçlü olursa o kadar iyi olur. 21. yüzyılda şuan Türkiye Cumhuriyeti meydan okuyor. Akdeniz'e iniyor, Karadeniz'de gaz buluyor. Afrika'ya dostane şekilde gidiyor. Meydan okuyor. Diğerleri de düşmanlık yapıyor. İktidara karşı olabilirsin ama saygı farklı bir şeydir. Cumhurbaşkanına saygı göstermek zorundasın. Çoğunluğunun oyunu almış bir isim."

MARKETLERE ÇAĞRI: DOLAR DÜŞTÜ FİYATLARI DA DÜŞÜN

Tüketici psikolojisini anlıyorum. Satıcının da davranışını anlıyorum. Bunu biz yapmadık. Az önce ifade ettiğim. Dolar 12 liradayken kimse 12'den yapmadı, 13'ten yaptı. 14'ken, 15'ten yaptı. Ellerini ovuşturuyorlardı, "Gidiyor iktidar gidiyor" diye. Türkiye'de 5 yıl seçilmiş Cumhurbaşkanı var. Kendisi istemediği takdirde seçime gidilemeyeceği bir ortamda 1. yılın sonunda 'Erken seçim var' dediler. 3 yıldır 'Erken seçim var' diyorlar. Niye baskın seçim yapılsın. Sosyal devletin gerekleri yerine getiriliyor. 19 yıldır asgari ücretli enflasyona ezdirildi mi? AK Parti döneminde sabit gelirliler, 'Enflasyona ezdirildi" denmez. 20-22 lira olacak diye hareket ettiler. Şimdi döviz düştü e buyurun niye yapamıyorsunuz. Dövizin bir daha yükselmeyeceğini biliyor. Ne yapıyor. Kısa günün karı.

"YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİMİZ ÇİFT HANELİ"

Yıl sonunda büyüme beklentimiz çift haneli olacak. Şirketler açılmaya devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

BAKAN NEBATİ'NIN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

YENİ SİSTEM ETKİSİNİ YAZA DOĞRU GÖSTERECEK

"Modelin olumlu sonuçlarının ne zaman görüleceğine" yönelik soruya Nebati, "Yaza kalmadan bir defa çok hızlı bir değişimi göreceksiniz. Her şey olumluya döndü. Faizler, petrol fiyatı, döviz düştüğünde mutlu oluyoruz. Bir kere bunu gerçekleştirdik. Güven geldi mi, geldi. İtibarımız yeterli mi, yeterli. Önümüzdeki sürece bakış açısı belli mi, belli. Türkiye bu işlerde tecrübeli, enflasyonla ilgili tecrübesi var, kriz yönetimiyle ilgili tecrübesi var. Bunu nasıl uygulayacağıyla ilgili de tecrübesi var. Dolayısıyla bu yazdan itibaren hızlı şekilde dönüşümü göreceğiz." yanıtını vermişti.