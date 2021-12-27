Dolar, euro ve altın nasıl düştü? A Haber'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu

A Haber'e konuşan ve flaş açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık'ta dolar, altın ve euro'daki düşüşün nedenini, "Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" ifadeleriyle özetleti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı A Haber özel yayınında gündeme ve yeni ekonomik sisteme yönelik açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞANDI"

Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor.

"ARTIK O KADAR HAZIRIZ Kİ..."

Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar dolara çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...

Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştirecek modellerinden biri oldu.

YALAN HABERLER VARDI

Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler.

"20 ARALIK TARİHİ BİR GÜNDÜR"

Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyasal literatüre de girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirliği ve itibarını da görmüş olduk. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik.

DOLAR NASIL İNDİRİLDİ? "O GECE HİÇ KİMSE DEVREYE GİRMEDİ"

O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar.

Türkiye'de para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bir sürecin içerisindeyiz. Başarımızın birinci önceliği Sayın Cumhurbaşkanımız, ikincisi ise uyumlu çalışmamız.

"BİZ CUMHURBAŞKANIMIZA İNANIYORUZ"

Seçmen şuna bakar parti politikası ve söylemin etkisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına her kurumun uyum içinde olması lazım. Bunu inanarak yapmamız lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz. Millet inanıyor, millet inandığı için ona yetkisini bırakıyor. Para politikası ve mali politika olmak üzere her alanda uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

"KURDAKİ YÜKSELME KÖPÜKTÜ"

İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü.

Bizim için önemli olan o akşamdı. Finansal istikrar sağlanırsa, o dolarizasyonu engelleyecek adımlar atarsanız güven artar. Bunun üzerine inşa edilecek olan ihracatın artırılması büyük önem arz ediyor.

PROJE BANKACILIĞI

Bankaların kredi tahsisi ve izlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, veriye, risk analizine ve bilgiye dayalı kredi kullandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Verilen kredilerin takibini sağlayacağız. İşte proje bankacılığı budur.

Biz ihtiyaçlara göre; ihtiyaçların sağlandığı zaman da bunun üzerine geliştirilebilecek bir model ortaya çıkardık. Bu modelin içerisinde de şunu gördük; Gelişmekte olan ekonomilerin dünya ekonomisi içerisindeki aldığı pay giderek büyüyor. Mortgage'den sonra yeni bir değişim noktasına geldik.

"TÜRKİYE HER KRİZDEN BAŞARILI ÇIKABİLECEK ÜLKEDİR"

Gelişmekte olan ekonomilerin nasıl ön plana çıktığını gördüler. Göremedikleri şey şu; 21. yüzyıl isteseniz de istemesiniz de Türkiye'nin yüz yılı olacak. Her krizden sadece istisnai ülkeler başarılı çıkabilir. Bu ülkelerden biri Türkiye'dir.

Türkiye inanılmaz bir potansiyele sahip. Her alanda Türkiye istisnai bir ülke.