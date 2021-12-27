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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber canlı yayınında son dakika açıklamaları

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Giriş: 27.12.2021 23:18
A Haber canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye'de başlatılan yeni ekonomi modeline yönelik son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Nebati çok sayıda önemli konuya dair de detayları canlı yayında paylaştı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara da değinen Bakan Nebati enflasyon konusunda da heyecanlandıran ifadeler kullandı. KDV konusunda bir devrim yaşanacağının altını çizen Nebati "Piyasa şok yaşayacak" dedi. Peki dolar nasıl indirildi? Emekli ve memur zammı...
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