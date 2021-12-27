Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ’’orta gelir tuzağı’’ açıklaması

A Haber - A Para ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde de dile getirdiği ''orta gelir tuzağı'' ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Nebati, ''Biz tam bu işin zirvesindeyken bir patika değişikliği yaparak Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarmak istedik. Ama şu an adımlarımızı sağlam atıyoruz. Şu an bir şey yapamıyorlar. Algı operasyonları sonunda çöker, 20 Aralık'ta çöktü.'' dedi.