Son dakika: AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan: Ülkemizi CHP’nin yalan ve iftiralarına terk edemeyiz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimini de 'Vakit Türkiye Vakti' sloganı ile yüzde 52,6 oy oranına ulaştık. Meclis'te deAK Parti olarak 42,6 oy aldık.

Son olarak 'Memleket İşi Gönül İşi' diyerek Cumhur İttifakı olarak yüzde 52'den fazla oy alarak milletimizin gönlündeki yeri teyit ettik. Her seçimden görüldüğü gibi istisnasız olarak birinci çıktık.

Anamuhalefet neden bu kadar yırtınıyor, çıldırıyor. Gelecekleri yeri çok iyi görüyorlar. AK Parti bu başarısı ile dünya üzerinde bu kadar yüksek oy oranı ile kalabilmiş istisnai örneklerin başında geliyor.

2023'te de bu rekoru hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı olarak çok daha ileriye taşıyacağız. Hala erken seçim erken seçim. Ya olmayacak erken seçim! Haziran 2023.

Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti onlar, tarih oldu. 15 ayda 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının ilkelerini oraya koyan bir partiyiz, Cumhur İttifakıyız. Türkiye ve bizim için her seçim önemli ve hayatidir. Dünya ve ülkemizin içinden geçtiği süreç 2023 seçimlerini çok daha kritik hale getirdi. Eser ve hizmet altyapısı üzerinde ülkemizi inşallah yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

Salgının tetiklediği küresel siyasi ve ekonomik sistemdeki değişikliği, bölgemiz, İslam dünyası, mazlumlar ve mağdurlar üzerinde ne gibi etkiler göstereceğini yakın zamandaki kararlar belirleyecektir.

Yakın zamandaki olayların her birinin temelinde tuzaklar, oyunlar vardır. Türkiye duruşunu sürdürmekte ısrar ettikçe kurulan tuzakların çapı da artıyor.

Verdiğimiz bu mücadelenin fedakarlığını yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bu mücadeleyi başarı ile tamamladığımızda, kendimiz ve evlatlarımız için daha aydınlık bir sürece adım atmış olacağız.