Son dakika: AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan: Ülkemizi CHP’nin yalan ve iftiralarına terk edemeyiz

Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız, ve inşallah hedefe de ulaşacağız.

Bölgesininde ve dünyada sözü dinlenen, etkili Türkiye'sine 2 asırdır hiç olmadığı kadar yakınız. AK Parti milletimiz tarafından kurulan, milletin istikametinde yürüyen bir partidir.

Her vatandaşımızın elini tutacağız. Gönlünü kazanacağız. Kapı kapı dolaşacağız, çok koşacağız, çok gezeceğiz. Bizim her boş bıraktığımız her yer karşıdakiler tarfından yalanlar ile çarpıtmalarla doldurulacaktır. Ülkemizin CHP'nin yalanlarına bırakamayız. Ülkemizi Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de, şehit yakınına küfretmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız.