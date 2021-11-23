Son dakika: AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan: Ülkemizi CHP'nin yalan ve iftiralarına terk edemeyiz
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bunlar kiminle beraber yürüdüğünün farkında değiller. Öyle 15 ayda bir seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Erken seçim falan yok. Seçim 2023'ün haziran ayında yapılacak" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının sırrı buradadır. Geriye dönük bir muhasebe ile bu fotoğrafı daha iyi görebiliriz. İlk seçimde 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' sloganını kullandık. Milletimiz hamdolsun sesimize kulak verdi ve bizi iktidara getirdi. 1.5 yıl sonra 28 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 'Ak eller AK iller' sloganı ile belediyelerin büyük kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık. Vesayetin önümüze çıkardığı engelleri aşmak için kararlı ve sabırlı bir mücadele yürüttük. Gece yarısı bildirilerinden, Meclis kürüslerinden yapılan tehditlere kadar nice engellerle boğuştuk.
Çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk. 2007 Milletvekili seçimlerini hatırlayın, 'Durmak Yok Yola Devam' diyerek yüzde 47 oy oranı ile kazandık. 29 Mart 2009 Mahalli Seçimlerinde 'İşimiz hizmet gücümüz millet' diyerek belediyelerdeki hizmet ruhsatımızı yeniledik.
2013 Mayıs'ının hemen ardından ülkemizde ardı ardına başlayan ve kesintisiz süren bir dizi hadiseye şahit olduk. Gezi olayları ike işaret fişeği atılan girişimlere karşı milletimizle beraber ikinci bir milli mücadele yürüttük.
2014 mahalli idareler seçimlerini yüzde 43'lük oy oranı elde ederek tamamladık. Aynı yılın Ağustos ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 oy oranı ile kazandık. FETÖ'nün demokrasimizi yıkmaya yönelik 17/25 Aralık darbe girişiminden, PKK'nın çukur eylemlerine kadar nice saldırıyla boğuştuğumuz zamana kadar ardı ardına iki seçim yaşadık.
Teklif ettiğimiz anayasa değişikliği halk oylmasında yüzde 58'lik bir destek ile milletimiz tarafından kabul edildi.
2023 seçimlerimizi ilan ettiğimiz ve IMF'ye son borç taksidini ödediğimiz 2013 seçimlerinin ardından ülkemizde bir dizi hadiseye şahit olduk. Gezi olayları ile ilk adımı atılan sosyal düzensizlik girişimleri, darbe girişimleri ile demokrasiyi yok etme çabalarına karşı milletimiz ile mücadele ederek ikinci bir kurtuluş savaşını kazandık. Halkın oylaması ile yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 oy oranı ile kazandık.
Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 41 oy aldık ama ilk kez tek başına iktidar olamadık. Kasım 2015'te yapılan seçimlerde bir kez daha 'Tek başına iş başına' diyerek ülkemizi bu badireden çıkardık ve hükümeti kurduk.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimini de 'Vakit Türkiye Vakti' sloganı ile yüzde 52,6 oy oranına ulaştık. Meclis'te deAK Parti olarak 42,6 oy aldık.
Son olarak 'Memleket İşi Gönül İşi' diyerek Cumhur İttifakı olarak yüzde 52'den fazla oy alarak milletimizin gönlündeki yeri teyit ettik. Her seçimden görüldüğü gibi istisnasız olarak birinci çıktık.
Anamuhalefet neden bu kadar yırtınıyor, çıldırıyor. Gelecekleri yeri çok iyi görüyorlar. AK Parti bu başarısı ile dünya üzerinde bu kadar yüksek oy oranı ile kalabilmiş istisnai örneklerin başında geliyor.
2023'te de bu rekoru hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı olarak çok daha ileriye taşıyacağız. Hala erken seçim erken seçim. Ya olmayacak erken seçim! Haziran 2023.
Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti onlar, tarih oldu. 15 ayda 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının ilkelerini oraya koyan bir partiyiz, Cumhur İttifakıyız. Türkiye ve bizim için her seçim önemli ve hayatidir. Dünya ve ülkemizin içinden geçtiği süreç 2023 seçimlerini çok daha kritik hale getirdi. Eser ve hizmet altyapısı üzerinde ülkemizi inşallah yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.
Salgının tetiklediği küresel siyasi ve ekonomik sistemdeki değişikliği, bölgemiz, İslam dünyası, mazlumlar ve mağdurlar üzerinde ne gibi etkiler göstereceğini yakın zamandaki kararlar belirleyecektir.
Yakın zamandaki olayların her birinin temelinde tuzaklar, oyunlar vardır. Türkiye duruşunu sürdürmekte ısrar ettikçe kurulan tuzakların çapı da artıyor.
Verdiğimiz bu mücadelenin fedakarlığını yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bu mücadeleyi başarı ile tamamladığımızda, kendimiz ve evlatlarımız için daha aydınlık bir sürece adım atmış olacağız.
Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız, ve inşallah hedefe de ulaşacağız.
Bölgesininde ve dünyada sözü dinlenen, etkili Türkiye'sine 2 asırdır hiç olmadığı kadar yakınız. AK Parti milletimiz tarafından kurulan, milletin istikametinde yürüyen bir partidir.
Her vatandaşımızın elini tutacağız. Gönlünü kazanacağız. Kapı kapı dolaşacağız, çok koşacağız, çok gezeceğiz. Bizim her boş bıraktığımız her yer karşıdakiler tarfından yalanlar ile çarpıtmalarla doldurulacaktır. Ülkemizin CHP'nin yalanlarına bırakamayız. Ülkemizi Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de, şehit yakınına küfretmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız.
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