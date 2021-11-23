23 Kasım 2021, Salı
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Son dakika: AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan: Ülkemizi CHP'nin yalan ve iftiralarına terk edemeyiz
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bunlar kiminle beraber yürüdüğünün farkında değiller. Öyle 15 ayda bir seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Erken seçim falan yok. Seçim 2023'ün haziran ayında yapılacak" ifadelerini kullandı.