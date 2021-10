Son dakika: Eskişehir’de 52 yeni fabrika açılışı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

HEDEFİMİZ 'MADE IN TURKEY' DEĞİL 'MADE IN TURKİYE' MARKASINI HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRMAK

Hedefimiz Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmek. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İşte bu yüzden Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Hedefimiz 'Made in Turkey' değil 'Made in Türkiye' markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik iftiralar, yıldırma stratejileri olacaktır. Türkiye'nin sütunları olan müteşebbislerimizle altından kalkamayacağımız şey yoktur.