Son dakika: Eskişehir'de 52 yeni fabrika açılışı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek." dedi. Erdoğan, "Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz." diyerek müjdeyi verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış törenine katılıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Geçtiğimiz aylarda özel sektörümüzün devasa yatırımlarının açılışlarını yaptık. Henüz gidemediğimiz yerlerde açılışlar sırada bekliyor.
TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HERKES KAZANMAYA DEVAM EDECEK
Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu yatırımlara büyük ve güçlü yeni Türkiye yolunda atılmış adımlar olarak bakıyoruz. HAİER'in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz.
Bu tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar devam ediyor. Burası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak ve inşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir.
Bugün 52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı tesisler sayesinde ülkemiz yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu vesile ile yatırıma devam eden babayiğit müteşebbüslerine teşekkür ediyorum.
Kıymetli misafirler Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden bir tanesi. Ülkemizin cari dengesine katkı sağlıyor.
ESKİŞEHİR'E YAPTIĞIMIZ YATIRIM 30 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Eskişehir'e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Buradan sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum. Sivrihisar OSB'yi bu yıl sonu itibarıyla tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz.
Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara hiç heveslenmeyin diyorum. Bizim gündemimiz yatırımdır geleceğe eser bırakmaktır insanımıza hizmet etmektir. Dünyanın birçok ülkesinin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya, cazip sisteme, nitelikli insan kaynağına yatırım yapar.
HEDEFİMİZ 'MADE IN TURKEY' DEĞİL 'MADE IN TURKİYE' MARKASINI HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRMAK
Hedefimiz Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmek. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İşte bu yüzden Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Hedefimiz 'Made in Turkey' değil 'Made in Türkiye' markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik iftiralar, yıldırma stratejileri olacaktır. Türkiye'nin sütunları olan müteşebbislerimizle altından kalkamayacağımız şey yoktur.
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