Son dakika: Eskişehir’de 52 yeni fabrika açılışı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar



Bugün 52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı tesisler sayesinde ülkemiz yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu vesile ile yatırıma devam eden babayiğit müteşebbüslerine teşekkür ediyorum.

Kıymetli misafirler Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden bir tanesi. Ülkemizin cari dengesine katkı sağlıyor.