Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivaslılara seslendi: Çok önemli bir döneme giriyoruz

Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları millet adına dik durdu. Çünkü bize yetkiyi ve gücü veren millettir. 15 sene sandık koyduk milletin önüne. 15 sene hesap verdik, halende veriyoruz, devam edeceğiz. Millet idaresi devlet iradesine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok. Vesayetçiler, terör seviciler, bölücüler, kutsallarımızı istismar edenler, değerlerimizi aşındıranlar yılmadılar. 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar. 15 Temmuz onlara göre altın vuruştu. Hiçbir güç ve kudret artık onların elinden bu işi alamaz diye düşündüler. Çünkü şeytanca ve sinsice plan yaptılar. Asker ve polis kılığına girdiler. O güzel elbiseliyi lekelediler. Yetmedi devletin milletin parası ile aldığı uçak ve helikopterleri, tankları, ağır silahları millete doğrultular. Bu alçaklığı da yaptılar. Ama millet, lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletin seçtiği hükümet, onun başkasını meydanlara davet etti, millet göğsünü siper etti. Kadını ile erkeği ile genci ihtiyarı ile bir olup alçaklara dur dedik. O gece bayrak inmedi ezanlar dinmedi. Tankın gücü halkın ve hakkın gücü karşısında mağlup oldu." dedi.