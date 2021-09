Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Vatana hizmet Nobel’den daha önemli

TÜRKİYE'DE ARTIK ÇOK GÜZEL İMKÂNLAR VAR

Kendi gençlik yıllarıyla kıyasladığında şimdiki Türkiye'nin çok değiştiğini ve gençlerin çok iyi imkânlara sahip olduğunu belirten Sancar, "O zamanlar hiç araştırma imkânı yoktu, şimdi var. Ayrıca çok güzel üniversitelerimiz, çok başarılı hocalarımız var. Benim buradaki öğrencilerimin hepsi artık profesör ve onların yaptıkları araştırmalar Amerika'daki University of California'dan (UCLA), University Of California San Francisco'dan (UCSF) daha üstün. Yani çok iyi bilim adamlarımız var ve onların önünü açmak onlara her türlü imkânı sağlamak lazım" diye konuştu.