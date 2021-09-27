Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Vatana hizmet Nobel’den daha önemli

DENEY MALZEMESİNDEN VERGİ BİLİME ZARAR VERİYOR

Türkiye'nin Avusturya'nın doğusundan Çin'e kadar olan sahada bilim alanında en ileri ülke olduğunu söyleyen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, "Batı Avrupa ve Amerika düzeyinde değiliz fakat birçok alanda bütün Balkan ülkelerinden, Rusya'dan ve öteki Asya devletlerinden ileriyiz. Yani ben Türkiye'nin bilim konusunda Batı'dan geride olduğu görüşüne katılmıyorum. Türkiye'deki öğrencilerimle konuştuğumda en büyük sorunlarının deneyler için kullanılan malzemelerin temin edilmesinde yaşanan zorluklar.

Deneyler için bazı maddeleri ithal etmek lazım, bunu Amerika ve İngiltere de dâhil her ülke yapıyor. Ama bizdeki sorun bunların ithal edilme süresinin çok uzun olması ve üstüne vergi alınması. Bu durum da bilime zarar veriyor. İnşallah gerekli makamlar bu konuya da bir çözüm bulur. Çünkü bir malzeme istediğinizde bu malzemenin gelmesi uzun sürerse, Amerikalı, İngiliz veya Alman işi bitirmiş oluyor" şeklinde konuştu.