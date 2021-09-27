Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Vatana hizmet Nobel'den daha önemli

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dan çok özel açıklamalar geldi. Sancar, "Gayemiz Nobel almak değil, bu ülkeye ve insanlığa faydalı bir şeyler yapmak olmalı. Milliyetçi bir insanım ve ülke sevgim olmazsa ne yaparsam yapayım bana faydası yok. Başarılı bilim insanlarımızın önünü açmak lazım." dedi.

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