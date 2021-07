Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilen yerler şehirler...

AFET BÖLGESİ NEDİR?

Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir. Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir. Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır: