Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilen yerler şehirler...
Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ne olur? Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'i kontrol altına alındı. Yangınla mücadele sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından afet bölgesi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilen yerler şehirler neresi? İşte cevaplar...
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimiz "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi açıklamalarının ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilen yerler şehirler neresi? İşte haberin detayları...
GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, afet bölgesi; yapılan ön değerlendirme sonucu afetin etkilediği, hasar ve yıkıma sebep olduğu belirlenen ve bu veriler ışığında sınırları tespit edilen bölge.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER
İşte afet bölgesi ilan edler şehirler:
ANTALYA
Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
MERSİN
Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
OSMANİYE
Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
MUĞLA
Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
ADANA
Aladağ, İmamoğlu, Karaisali ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?
Bazı afetlerin yaşandığı yerlere afet bölgesi denir. Bölgelerde yaşanan afetler her an yaşanabilecek durumdaysa bölge afet bölgesi ilan edilebilir. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ise bazı şeyler yaşanır. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır:
* Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.
* Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.
* Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.
* Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.
* Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.
* Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.
* Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. ( Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)
AFET BÖLGESİ NEDİR?
Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir. Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir. Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır:
* Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi
* Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması
* Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması
* Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi
* Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması
AFET BÖLGESİ NE DEMEK?
Çeşitli afetlerin yaşandığı ve her an yaşanmaya da müsait olan yerlere afet bölgesi denir. Bu afetler; sel, yangın, deprem, kaya düşmesi, toprak kayması, çığ gibi afetlerdir. Bu tür afetlerin yaşanmış olduğu yerler eğer çok tehlikeli yerlerse ve bu bölgelerde tekrar tekrar afet yaşanması ihtimali varsa bölgeler afet bölgesi ilan edilir. Ancak elbette afet bölgesi ilan edilecek yerlerin bazı şartları taşıyor olmaları da gereklidir. Afet bölgesi olan yerlerde yaşayan insanlara da bazı imkanlar sağlanmaktadır.
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