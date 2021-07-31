Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimiz "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi açıklamalarının ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilen yerler şehirler neresi? İşte haberin detayları...

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, afet bölgesi; yapılan ön değerlendirme sonucu afetin etkilediği, hasar ve yıkıma sebep olduğu belirlenen ve bu veriler ışığında sınırları tespit edilen bölge.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

İşte afet bölgesi ilan edler şehirler: