Gazeteciler Cemiyeti'nden skandal sessizlik! A Haber muhabirlerine saldırıyı kınamadılar

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24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın özgürlüğünün öneminden dem vuran açıklamalar yapan meslek örgütleri, susturulmak istenen A Haber'in basın emekçilerinin yaşadıklarına dair bir kınama mesajı bile yayımlamadı.





'AÇIKLAMA YAPMAYIZ'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği, İstanbul Şile'deki Ayazma Plajı'nda boğulma haberi yapmaya çalışırken İBB'ye bağlı cankurtaranların saldırısına uğrayan A Haber ekiplerinin darp edilmesini, ekipmanlarının kırılmasını görmezden geldi.

Saldırının gerçekleştiği önceki gün ulaştığımız Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Üzücü olay ile ilgili bilgim yok, araştırmam lazım" demişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, olayın üzerinden bir gün geçmesine rağmen hala bir açıklama yapmadı. Tekrar iletişim kurduğumuz Olcayto, "Saldırıyla ilgili bir açıklamamız olmayacak, arkadaşlar araştırdı. Orada karşılıklı bir şey olmuş. Ne karşı taraftan bir şikâyet var, isim falan da yok haberde. O yüzden açıklama yapmayacağız" dedi.