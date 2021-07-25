Gazeteciler Cemiyeti'nden skandal sessizlik! A Haber muhabirlerine saldırıyı 3 gün sonra kınadı

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23 Temmuz 2021: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Üzücü olay ile ilgili bilgim yok, araştırmam lazım" dedi

"SALDIRIYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMAMIZ OLMAYACAK"

24 Temmuz 2021: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıklamada bulunmadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Saldırıyla ilgili bir açıklamamız olmayacak, arkadaşlar araştırdı. Orada karşılıklı bir şey olmuş. Ne karşı taraftan bir şikâyet var, isim falan da yok haberde. O yüzden açıklama yapmayacağız" dedi.





TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ, TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI VE ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ'NDEN "UTANDIRAN SESSİZLİK"

25 Temmuz 2021: Sabah Gazetesi'nin "Utandıran sessizlik" başlıklı manşet haberinde; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin, A Haber ekiplerinin darp edilmesini, ekipmanlarının kırılmasını görmezden gelmesini eleştirdi. Haberde; "24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın özgürlüğünün öneminden dem vuran açıklamalar yapan meslek örgütleri, susturulmak istenen A Haber'in basın emekçilerinin yaşadıklarına dair bir kınama mesajı bile yayımlamadı" denildi.

TGC: "GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ KINIYORUZ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; Sabah Gazetesi'nin manşet haberinin ardından açıklamada bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde sahada çalışan gazetecilere yönelik saldırılar giderek artıyor. Bunlardan biri Şile'de yaşandı. Şile'de denizde kaybolan yurttaşlarla ilgili haber takibine giden A Haber ekibi saldırıya uğradı.





A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk çekim yaparken cankurtaranlar tarafından engellendiklerini, saldırıya uğradıklarını, karakola giderek suç duyurusunda bulunduklarını ve aldıkları darbelerden ötürü rapor aldıklarını açıkladılar. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz.

Olayda darbe alan meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz."