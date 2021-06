Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issız-Göl Forumu'nda önemli açıklamalar

'UMUTSUZLUĞA YER VERMEDİ'

Başkan Erdoğan, neredeyse her yaygın dile çevrilen on milyonlarca baskısı yapılan eserleri ile Aytmatov'un, doğduğu ve yaşadığı toprakları, Kırgız kültürünü tüm insanlığa tanıttığını belirterek, "Karargahının bulunduğu Talas Vadisi'ndeki Şeker köyünde dünyaya gelen Aytmatov'u tüm dünyanın ve tabii en başta da bizim ortak değerimiz olarak görüyoruz. 'Yazarlar toplumlarının aynasıdır' hakikatinden hareketle Aytmatov da ait olduğu toplumun aşklarını, özlemlerini, sevinç kederlerini büyük bir içtenlikle eserlerine yansıtmıştır, zor bir coğrafyaya hitap etmesine rağmen umutsuzluğa yer vermemiş" diye konuştu.



'HEDEFLERİMİZE HIZLA YAKLAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Başkan Erdoğan, Aytmatov'un, Yunus Emre ve Hz. Mevlana'nın izinden gittiğini belirterek, "Bir ayağını doğduğu topraklara sabitleyen Aytmatov diğer ayağı ile de bütün dünyayı kuşatan cihanşümul bir daire çizmeyi başarmıştır. Burada bir arada bulunmamıza da vesile olan Issıkgöl Formu da Aytmatov'un başarılarından biridir. Kurucusu olduğu forma Aytmatov'un adının verilmesi bir kadirşinaslık örneği olarak takdirle karşılıyorum. Çok yönlü bir fikir edebiyat ve diplomasi insanı olan Aytmatov'un hem dünya edebiyatına hem de siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramlardan biri nedir biliyor musunuz? Mankurtluktur. Kişinin kendisine, ailesine, toplumuna, milletine, tarihine, kültürüne kısacası daha önce sahip ve ait olduğu her şeye yabancılaşması hatta düşmanlaşması demek olan mankurtluk aslında kölelik anlamına geliyor. Unutulmaz eseri, 'Gün Olur Asra Bedel' romanında kullandığı 'mankurt' kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

