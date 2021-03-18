İslami değerleri hedef almıştı! Dünyanın 31 kentinde ‘Spotify’da Adalet’ protestosu
İslamofobiyi destekleyen içerikler yayınlayan Spotify’ın kötü politikalarına karşı dünyanın dört yanında gösteriler düzenledi. Gelirini üçe katlayan platformdan haklarını alamayan müzisyenler ‘Spotify’da Adalet’ pankartlarıyla protestolar yaptı.
Spotify'ın bu tutumu, geçen pazartesi dünyanın dört yanında müzik emekçilerini ayağa kaldırdı. 31 farklı şehirde Spotify karşıtı protestolar düzenlendi. Spotify ofislerinin önünde toplanan müzisyenler ve müzik sektörü profesyonelleri, 'Spotify'da Adalet' başlıklı pankartlarla müzik platformunu protesto etti. Amerika, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya'da gerçekleşen protestoları organize eden Union of Musicians and Allied Workers adlı sendikadan Zack Nestel-Patt, yaptığı açıklamada; "Spotify müzisyenlerin gelirini tehlikeye sokuyor. Bir araya gelip daha fazlasını istemeliyiz" dedi.
Müzisyenlerin Spotify'dan sanatçılara düşen payın artmasını, anlaşmaların şeffaf olmasını, sanatçılar aleyhine açılan davalara son verilmesini talep ediyor.
PANDEMİDE GELİRİNİ ÜÇE KATLADI MÜZİSYENLERİ DESTEKLEMEDİ
Protestoları organize eden Union of Musicians and Allied Workers'tan Mary Regalado, şu değerlendirmeyi yaptı: "Spotify, pandemi döneminde gelirini üç kat artırırken müzisyenlere ödenen gelir payında en ufak bir değişiklik olmadı. Dünyanın her yerinde müzisyenler işsiz kaldı ama sektörü domine eden teknoloji devleri milyarlar kazandı. Müzik bir emek işidir ve bu emek için adil bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz."