İslami değerleri hedef almıştı! Dünyanın 31 kentinde ‘Spotify’da Adalet’ protestosu

PANDEMİDE GELİRİNİ ÜÇE KATLADI MÜZİSYENLERİ DESTEKLEMEDİ

Protestoları organize eden Union of Musicians and Allied Workers'tan Mary Regalado, şu değerlendirmeyi yaptı: "Spotify, pandemi döneminde gelirini üç kat artırırken müzisyenlere ödenen gelir payında en ufak bir değişiklik olmadı. Dünyanın her yerinde müzisyenler işsiz kaldı ama sektörü domine eden teknoloji devleri milyarlar kazandı. Müzik bir emek işidir ve bu emek için adil bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz."