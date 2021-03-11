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Son dakika: İslami değerleri hedef gösterdiler! Spotify'dan skandal olay

Son dakika haberi... Dünyada ve 'de geniş kitlelere hitap eden online müzik dinleme platformu skandal bir olaya imza attı. Spotify üzerinden açılan çalma listeleri aracılığı ile dinine, inançlara ve değerlere rezil ifadelerle açıkça saldırıldı. Spotify ise tüm bu yaşananlara sessiz kalarak alçak olaya çanak tuttu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika: İslami değerleri hedef gösterdiler! Spotify'dan skandal olay

Son dakika haberi... 'de oldukça popüler olan online müzik dinleme platformu alçak bir olaya imza attı. Spotify üzerinden açılan çalma listeleri aracılığı ile dinine, inançlara ve değerlere rezil ifadelerle açıkça saldırıldı. Spotify ise tüm bu yaşananlara sessiz kalarak çanak tuttu.

GÖRENLER HAYRET EDİYOR


Sabah Gazetesi'nden Hakan Uç'un haberine göre, Her türlü müzik içeriğine ulaşılabilen ve abonelerine dijital müzik, podcast ve video aktarma imkanı sunan Spotify'a girenler, gözlerine inanamıyor.

Daha önce gençleri, ahlak dışı içerik ve başlıklarla kendi mecralarına çekmeye çalışan yayınlara izin veren platform, bu kez de bir ülkede inançlara ve değerlere saldıran içerik başlıklarına müsaade ediyor.

SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ


Allah, peygamber ve dini sembollerin aşağılık ve ahlaksız bir dille dalga konusu yapılması, buna da platformun ses çıkarmaması tam bir rezillik!

Kutsal değerleri hiçe sayarak atılan başlıklarla gençlerin beyninin yıkanmasına göz yummak, 'nin bu tarz platformlarda hortlatılmasına müsaade etmek tam bir sorumsuzluk örneği!

PLATFORMUN YETKİLİLERİ UYUYOR MU?


Spotify'ın her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bir yetkili editörü var.

Bu işten sorumlu kişi olan 'a ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. Sanırım kendisi bir editör olarak bu yayın başlıklarından habersiz. Ancak görevi bu konuları takip etmek olduğundan, Yırtar'ın bir bahane uydurarak bu sorumluluktan yırtma şansı yok!

HZ. ALİ'YE SAYGISIZLIK


Spotify'de '. Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar', '

'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar' ismiyle oluşturulan çalma listelerine tepkiler büyük.

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