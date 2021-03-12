İslami değerleri hedef alan Spotify’a sert tepki! “Bu saldırı en hafif deyimiyle ahlaksızlıktır”
Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan müzik platformlarından olan Spotify’da skandal bir olay yaşandı. Açılan çalma listeleriyle İslami değerlere ve inançlara rezil nitelemelerle saldırıldı. Dini değerleri aşağılayan üyelerine ses çıkarmayan Spotify’a tepki yağdı.
Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify'da İslam dinine, inançlara ve değerlere rezil nitelemeler yapıldı. Bu yaşananlara sessiz kalarak çanak tutan Spotify'a tepki yağdı.
PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU
'BU UTANÇ VERİCİ DAVRANIŞTA BULUNAN AYMAZLARI TARİH UNUTMAZ'
"Bazı platformlarda dinimiz ve kutsallarımızla ilgili saygısızca ve ahlaksızca yorumlar yapılıyor. Dinimiz ve dinimizin kutsal değerleriyle alay edenler; öncelikle insani değerlere, vicdana, ahlaka, onur ve özgürlüğe saldıran, aymaz ve kişiliksiz insanlardır. Yüce dinimizin bizlere ulaşmasında büyük çabası ve hizmeti olmuş, bu dinin en büyük şahsiyetlerinden biri olan dördüncü İslam Halifesi Hz. Ali Efendimiz'e veya diğer İslam büyüklerinden birine yönelik her türlü karalama ve saldırı; en hafif deyimiyle ahlaksızlıktır.
'KABUL EDİLEMEZ'
İslam dini dışında başka herhangi bir dinin kutsalına hakareti de aynı şekilde kabul edilemez sayıyoruz. Bu utandırıcı eylem içinde olanlar bir an önce bütün Müslümanlardan ve diğer inanç mensuplarından özür dilemeli. Aksi takdirde tarih onları kamu vicdanında ve elbette hak divanında mahkum edecektir."
YAVUZ BİNGÖL
'GENÇLER BOYKOT ETMELİ'
"Peygamber Efendimiz'in ve dinimizin ahlaksızca konu edilmesi, dini sembollerimizin bu şekilde kullanılması; akıl tutulması ve sorumsuzluk örneğidir... Dünyadaki İslam düşmanlığının açık bir şekilde desteklenmesi anlamına gelen bu şarlatanlığın cezası neyse verilmelidir. Öncelikle o müzik platformundaki gençlerimizin en ağır şekilde bunu yapanlara karşı tavır göstermesi ve boykot etmesi gerekir."
ÖZDEMİR ERDOĞAN
'SADECE MÜZİSYENLER DEĞİL HERKES TEPKİ GÖSTERMELİ'
"Bu tür çirkinlikler ne yazık ki artmaya başladı. İşin tuhafı siz çıkıp kendi değerlerinizi, dininizi, kültürel kodlarınızı savunduğunuz zaman size de saldırıyorlar. Bir grup var ki sanki Türkiye'de yaşamıyor. Batı'dan ne geliyorsa, hangi yaşama biçimi ve fikir tarzı dayatılıyorsa kabul ediyor. Dine, kültürel yapımıza yapılan bu hakaretler kabul edilemez. Sadece müzisyenlerin değil, tüm halkımızın sesini yükseltmesi, tepkisini ortaya koyması gerekir."
AFRİKALI ALİ
'BUNU YAPANLAR AFFEDİLEMEZ'
"Tüm sosyal medya hesaplarında takipçi kazanmak, dikkat çekmek için dini, siyasi, politik unsurlar özellikle kullanılıyor. Ama bunu yapanlar cahildir. Din üzerinden böyle bir şeyin yapılması affedilemez…"
GEEFLOW
'PLATFORM, MÜSLÜMAN ÜYELERİ ADINA HAREKETE GEÇMELİ'
"Mesele burada sadece İslam'a değil, insanların görüşlerine ve kutsallarına saygı duymamaktır. Onların ideolojisine ters bir şey olsaydı, hemen harekete geçtiklerini görürdük. Saygı gösteren saygı görür. Birbirimize hoşgörü ile davranmayı öğrenelim. Çağdaşlık ve erdemlik bunu gerektirir. Müslüman üyeleri adına harekete geçip özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum."