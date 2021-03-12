İslami değerleri hedef alan Spotify’a sert tepki! “Bu saldırı en hafif deyimiyle ahlaksızlıktır”

ÖZDEMİR ERDOĞAN

'SADECE MÜZİSYENLER DEĞİL HERKES TEPKİ GÖSTERMELİ'

"Bu tür çirkinlikler ne yazık ki artmaya başladı. İşin tuhafı siz çıkıp kendi değerlerinizi, dininizi, kültürel kodlarınızı savunduğunuz zaman size de saldırıyorlar. Bir grup var ki sanki Türkiye'de yaşamıyor. Batı'dan ne geliyorsa, hangi yaşama biçimi ve fikir tarzı dayatılıyorsa kabul ediyor. Dine, kültürel yapımıza yapılan bu hakaretler kabul edilemez. Sadece müzisyenlerin değil, tüm halkımızın sesini yükseltmesi, tepkisini ortaya koyması gerekir."