Ağrı'da feci yangın! Böyle acıya yürek dayanmaz

'DEVLET HER ZAMAN YANLARINDA'

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acımız çok büyük. Devlet olarak gereken her şey yapılacak. Acılı ailenin hem psikolojik hem de maddi olarak devletimiz her zaman yanlarında duracaktır." Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise çocukların ömür boyu eğitimini üstleneceklerini belirtti.