Ağrı'da feci yangın! Böyle acıya yürek dayanmaz

Anne Melek Murat da son anda balkondan atlayarak yangından kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangından geriye baba ve iki evladının cansız bedenleri kaldı. Ailenin 8 yaşındaki kızları Ecrin ise komşularında olduğu için kurtuldu.

Hastaneye kaldırılan anne ve Ecenur'un durumunun iyi olduğu, Burak'ın tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.