ATV Haber Koordinatörü Murat Gener'e hasta yatağında iftira! Çok sert çıktı: Bu ahlaksızlıktır
Ayasofya’nın açılışına katıldığı iddia edilen ATV Haber Koordinatörü Murat Gener, sosyal medyadan yalan haberlere tepki gösterdi. Gener, “Bu ahlaksızlıktır! Bu yalancılıktır! Bu gazetecilik değildir! Bu düşmanlıktır!” dedi. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
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Geçtiğimiz Cuma günü namaz ile birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'ne katılmadığı halde bugün 'Ayasofya'daki Cuma namazına katılan ATV Haber Koordinatörü Covid-19 çıktı' açıklamalarına Murat Gener tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan yalan haberleri eleştiren Gener, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberi paylaşarak "Bu ahlaksızlıktır! Bu yalancılıktır! Bu gazetecilik değildir! Bu düşmanlıktır! Hasta yatağımdan herkese CUMA NAMAZI VAKTİNDE ATEŞLER İÇİNDE EVDE AMBULANS BEKLEDİĞİMİ anlatıyorum..." ifadelerini kullandı.
Ayasofya'daki namaza katılmadığı halde sadece olay çıkarmak için yazılan 'oradaydı' ifadesi sosyal medyada da büyük tepki topladı.
SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH