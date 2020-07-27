Son dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! Acı haber geldi: 5 şehit

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı.





ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kazada ilk belirlemelere göre, 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

BAKAN AKAR MERSİN'E GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.







