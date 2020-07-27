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Son dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! Acı haber geldi: 5 şehit

Son dakika haberine göre; 'in Mut ilçesinde 'a gidecek askerleri taşıyan otobüs yapıntı mahallesi zeytinlik mevkiinde devrildi. Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Akar, kahreden kazanın ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! Acı haber geldi: 5 şehit

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı.



ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Son dakika: Mersinde otobüs kazası! 5 asker şehit oldu SON DAKİKA: MERSİN'DE OTOBÜS KAZASI! 5 ASKER ŞEHİT OLDU

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Kazada ilk belirlemelere göre, 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Son dakika: Mersinde otobüs kazası! Vali Ali İhsan Su, son gelişmeleri A Habere anlattı SON DAKİKA: MERSİN'DE OTOBÜS KAZASI! VALİ ALİ İHSAN SU, SON GELİŞMELERİ A HABER'E ANLATTI

BAKAN AKAR MERSİN'E GİDİYOR
Milli Savunma Bakanı Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.



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