Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 2 sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı.





ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

'2 OTÜBÜS ŞOFÖRÜ VE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT'

Kazada ilk belirlemelere göre, 4 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı gören Burak Ata (18), ailecek yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini belirtirken, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.



Mersin Valisi Ali İhsan Su, kazanın ardından Mut ilçesine geldi. Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Su, Mut Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

BAKAN AKAR KAZA YERİNDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu.

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile Mersin'e gitti.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan, Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi alan Akar'ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.





YARALI ASKERLERDEN BİRİ SİLİFKE DEVLET HASTANESİNE GETİRİLDİ

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden 1'i Silifke Devlet Hastanesine getirildi.



Yaralılar Mut Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Silifke Devlet Hastanesine getirilen askerin kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilerek, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



