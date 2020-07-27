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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır

 Grup Başkanı , "Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Twitter hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve partinin gündeminin sadece yetkililerce açılanacağını ifade etti.

İşte AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafında yapılan açıklama

"AK Parti'nin siyaseti, 'ajandası' 18 yıllık iktidarında kayıtlıdır. Her beyanı, her yazıyı, her provokatör itirazı ya da mukabilini AK Parti zannetmek sadece yanılsamadır. Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır"

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