AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Twitter hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve partinin gündeminin sadece yetkililerce açılanacağını ifade etti.

Ak Partinin siyaseti, "ajandasi" 18 yıllık iktidarında kayıtlıdır. Her beyanı, her yaziyi, her provokatör itirazı yada mukabilini Ak Parti zannetmek sadece yanilsamadir. Partinin fikriyati, gündemi basta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır. — Naci Bostancı 🇹🇷 (@nacibostanci) July 27, 2020

