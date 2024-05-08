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Kocaeli'de emekli başçavuştan kanlı pusu! Komşusu kanlar içinde kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Kocaeli’de emekli başçavuştan kanlı pusu! Komşusu kanlar içinde kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, komlusu ile tadilat meselesi nedeniyle tartıştı. Pusu kuran yönetici, eşi ve çocuğunun yanında komşusunu tabancayla vurdu. Kanlar içinde kalan komşu hastaneye kaldırıldı. Apartman yöneticisi olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken yöneticinin emekli başçavuş olduğu öğrenildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi M.Ö. (63) zemin katta oturan komşusu S.D.'ye (38) pusu kurdu.

S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.

TADİLAT MESELESİ NEDENİYLE VURMUŞ

M.Ö.'nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece Whatsapp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.'nün bu sebeple S.D.'yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.

YÖNETİCİ EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÇIKTI

Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.'nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.'nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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