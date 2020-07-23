KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans ve ÖABT adaylarının heyecanla beklediği sınav tarihi yaklaşıyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde KPSS lisans ve ÖABT başvuruları alındı. Bu tarihler aralığında başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru alınıyor. KPSS lisans sınavlarına ilişkin merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, KPSS lisans geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ÖSYM KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya, nereye yatırılacak? KPSS sınavları ne zaman? İşte son gelişmeler...

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS lisans ve ÖABT geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra adımları takip ederek başvurularını yapacaklar. Daha sonra geç başvuru ücretini yatırarak başvurular tamamlanacak.