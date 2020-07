KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin, %50 artırımlı olacağı açıklanmıştı.

Başvuru günlerinde sınav ücretleri aşağıdaki gibiydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL