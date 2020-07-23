KPSS lisans geç başvuru son gün: 2020 ÖSYM KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya, nereye yatırılacak?
KPSS lisans ve ÖABT adayları için başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Normal süreçte başvuru yapamayanlar için 22-23 Temmuz'da geç başvuru alınıyor. 2020 KPSS oturumları ve başvurulara dair merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS lisans geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ÖSYM KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya, nereye yatırılacak? KPSS sınavları ne zaman? İşte cevaplar...
KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans ve ÖABT adaylarının heyecanla beklediği sınav tarihi yaklaşıyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde KPSS lisans ve ÖABT başvuruları alındı. Bu tarihler aralığında başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru alınıyor. KPSS lisans sınavlarına ilişkin merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, KPSS lisans geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ÖSYM KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya, nereye yatırılacak? KPSS sınavları ne zaman? İşte son gelişmeler...
KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS lisans ve ÖABT geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra adımları takip ederek başvurularını yapacaklar. Daha sonra geç başvuru ücretini yatırarak başvurular tamamlanacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin, %50 artırımlı olacağı açıklanmıştı.
Başvuru günlerinde sınav ücretleri aşağıdaki gibiydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde alınacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 23 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecek.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020