Metrobüs seferleri durdu! Karardan haberi olmayanlar mağdur oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında İBB otobüs ve metrobüs seferleri yeniden düzenlendi. Sabah 09.00 ile 16.00 arasında metrobüs seferleri iptal edildi. Bu karardan haberi olmayanlar ise metrobüs duraklarında kaldı.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan çalışanlar sabah saatlerinden itibaren işe gitmek üzere evlerinden çıktı. O vatandaşların dakikalarca otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklediği görüldü.
"BEN GECE ÇALIŞIRKEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞ"
Metrobüse binmek için Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna gelen sağlık çalışanı Alev Karacaoğlu "Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezisttim. Dün gece nöbetçiydim. Ben gece çalışırken sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Tamam ama biz sağlık çalışanları nasıl evimize gideceğiz. Arkadaşım buraya kadar getirdi. Ben metrobüs az da olsa çalışır bizleri mağdur etmez diye düşündüm. Şu an yolda kaldım. Saat 16.00'a kadar hiçbir araç çalışmıyor. 16.00-20.00 arası çalışacakmış. Ben 16.00'a kadar sokakta kaldım. O kadar nöbet tut çalış ve sokakta kal. Ben şimdi nasıl gideceğim? Hiç mi biz düşünülmüyoruz?" dedi.
"HASTANEMİN ÖNÜNE VEYA YAKININA GİDEN OTOBÜS YOK"
Yoğun bakımda çalışan ve yaklaşık 1 saattir otobüs beklediğini ifade eden bir hemşire, "Benim mesaim saat 08.00 gibi başlıyor. Metroyu kullanıyorum. Metro şu an da çalışmıyor. Hastanemin önüne veya yakınına giden bir otobüs de yok. Şu an polisi aradım ve gelmelerini bekliyorum. Ciddi manada mağdurum. Ne yapacağım? Kaçta gideceğim? Nöbetten arkadaşlarımız çıkacaklar. Şu an onları düşünüyorum. Polisler sağ olsunlar gece saat 3'ten beri bu işlerle uğraştıklarını söylediler" şeklinde konuştu.
Özel bir hastanede çalışan hemşire Dilan Söyleme ise, "Gitmeye çalışıyorum. Beykoz'dan geliyorum, başka bir otobüsle buraya geldim. Şimdi buradan metroya binemiyorum. Farklı bir otobüs yok. Geri Bağlarbaşı'na gitmem lazım. Bekliyorum. Mesaim saat 8'de başlıyordu. Saatte bir geleceğini söylediler ama gelirse gideceğim" ifadelerini kullandı.
"SAAT 7'DE DENDİ AMA NE GELEN VAR NE GİDEN"
Gece çalışıp sabah evine dönmek isteyenler de otobüs duraklarındaydı. O vatandaşlardan biri, "Sokaklar sessiz de evimize gitmeye çalışıyoruz otobüs gelirse. Saat 7'de dendi ama ne gelen var ne giden. Saat 7'den beri bekliyorum. İETT sayfasından bakıyoruz ama gelen giden yok" diye konuştu. Durakta bekleyen vatandaşlardan bazıları 1 saatlik bekleyişin ardından gelen ilk otobüse binerek duraktan ayrıldı.
İETT'DEN SEFER AÇIKLAMASI
İETT tarafından sokağa çıkma kararı genelgesinin ardından seferlerle ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak" ifadeleri yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte yurtlarda karantinada olan kişi sayısı
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
- İstanbul Bursa ve Erzurum'da son durum!
- Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?
- Adalet Bakanlığı açıklandı! O mülakatlar ertelendi
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- Vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
- Terhis ve celp erteleniyor mu?
- İstanbul böylesini görmedi!
- Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?
- Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?
- Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?
- Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?
- Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama