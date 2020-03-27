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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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GÖZLER O SAATE ÇEVRİLDİ! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika haberi... Koronavirüs saat 17:30 ’da toplandı. Toplantı sonrasında saat 19:15'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs , Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI! SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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