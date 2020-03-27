Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30 ’da toplandı. Toplantı sonrasında saat 19:15'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapacak.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- KKTC’den flaş corona virüs kararı!
- Başkan Erdoğan kabine üyeleriyle görüştü
- Koronavirüsle mücadele eden 26 dev savaşçı!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar
- Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüs en çok o kişilerde görülüyor...
- MSB'den flaş açıklama: Sınav ertelendi...
- MSÜ sınav tarihi ertelendi!
- Koronayı yenen AK Partili isim bu mesajı verdi!
- Polisten koronavirüs önlemi!
- Alçak uçan pilota ağır ceza!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Polis Akademisi'nden son dakika POMEM duyurusu! 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?