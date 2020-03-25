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Bakan Koca 60 yaş üstü 2 hastanın iyileşip taburcu edildiği açıkladı |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda tedavileri süren yaşları 60-65 arasında olan iki erken vatandaşımızın sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiğini söyledi. Bakan Koca, bu hastaların tedavi süreçlerinin 7 gün sürdüğünü söyledi ve yoğun bakımdaki hasta vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması açısından önemli bir veri olduğunu ifade etti.
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