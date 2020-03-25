Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Kimler ne zaman test yaptırmalı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hangi durumda kimlerin test yaptırması gerektiği hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, "Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. Çünkü hastalığın 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresi var. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilirsiniz." şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "hangi koşullarda kişilere test yapılıyor? Kaç ilaç veriliyor? Temaslarda semptomlar aranıyor mı?" sorusuna cevap verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile basının karşısına geçen Koca, koronavirüsle mücadelede önemli açıklamalarda bulundu.
KİMLER NE ZAMAN TEST YAPTIRMALI?
Yoğun bakımda olan hastaların ilaç tedavisine başlandığını açıklayan Bakan Koca, "Dozu belli. Ortalaması 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Bizde şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 750 kutu daha sipariş verildi. Faydasının da olup olmadığını görmek istiyoruz. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Testi yaptırdığınızda negatif olabilir. Daha özgür hareket edebilir ve 3 gün sonra pozitif çıktığında çevresindekilere bulaştırabilir. Herkes kendisini virüs hastası olarak görüp ona göre önlemli hareket etmelidir. Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. Çünkü hastalığın 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresi var. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilirsiniz. Birisinde pozitif çıktıysa ve kimlerle temas ettiyse onları taramak istiyoruz." şeklinde konuştu.
TEST ÜCRET KARŞILIĞINDA MI YAPILIYOR?
Bazı özel hastanelerde koronavirüs testinin ücret karşılığında yapıldığı iddialarını yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, "Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz. Pandemi de eğer bildirilmesi gereken hastalıksa bunu bildirmek zorundalar. Bu dönemde korsan olarak çalışma yapan yerler olursa bize haber verin gereken işlemleri yapalım." ifadeleriyle cevap verdi.
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